شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۹ نفر رسید
تعداد شهدای جنگ اسرائیل علیه غزه به ۷۳ هزار و ۳۹ نفر افزایش یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، تعداد شهدای جنگ اسرائیل علیه غزه به ۷۳ هزار و ۳۹ نفر افزایش یافت.
وزارت بهداشت غزه میگوید در آخرین دوره گزارش ۲۴ ساعته، دو نفر توسط ارتش اسرائیل شهید و ۲۰ نفر زخمی شدهاند.
این وزارتخانه اعلام کرد علاوه بر این، یک نفر بر اثر جراحات قبلی جان خود را از دست داده و جسد فرد دیگری که در حملات قبلی جان باخته بود، پیدا شده است.
تعداد کشتهشدگان از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ به حداقل ۷۳ هزار و ۳۹ نفر و زخمیها به ۱۷۳ هزار و ۳۸۸ نفر رسیده است.