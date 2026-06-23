شمار شهدای غزه به ۷۳ هزار و ۳۹ نفر رسید

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، تعداد شهدای جنگ اسرائیل علیه غزه به ۷۳ هزار و ۳۹ نفر افزایش یافت.

وزارت بهداشت غزه می‌گوید در آخرین دوره گزارش ۲۴ ساعته، دو نفر توسط ارتش اسرائیل شهید و ۲۰ نفر زخمی شده‌اند.

این وزارتخانه اعلام کرد علاوه بر این، یک نفر بر اثر جراحات قبلی جان خود را از دست داده و جسد فرد دیگری که در حملات قبلی جان باخته بود، پیدا شده است.

تعداد کشته‌شدگان از آغاز جنگ در اکتبر ۲۰۲۳ به حداقل ۷۳ هزار و ۳۹ نفر و زخمی‌ها به ۱۷۳ هزار و ۳۸۸ نفر رسیده است.

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