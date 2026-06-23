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نتانیاهو:

اسرائیل باید اتکا به کمک‌های نظامی آمریکا را متوقف کند

اسرائیل باید اتکا به کمک‌های نظامی آمریکا را متوقف کند
کد خبر : 1803502
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نخست‌وزیر اسرائیل، گفت که این رژیم باید اتکا به کمک‌های نظامی آمریکا را متوقف کند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر اسرائیل، گفت که این رژیم باید اتکا به کمک‌های نظامی آمریکا را متوقف کند.

وی گفت که اسرائیل در عوض باید سیستم‌های تسلیحاتی خود را توسعه دهد.

نتانیاهو گفت: «من از حمایتی که از دوستان آمریکایی خود دریافت کرده‌ایم بسیار سپاسگزارم، اما باید خود را از وابستگی رها کنیم و سیستم تسلیحاتی مستقل خود را بسازیم.»

 

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