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شلیک نظامیان صهیونیست به سمت شماری از اهالی شهرک حداثا در جنوب لبنان

شلیک نظامیان صهیونیست به سمت شماری از اهالی شهرک حداثا در جنوب لبنان
کد خبر : 1803483
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نظامیان صهیونیست به سمت شماری از اهالی شهرک حداثا در جنوب لبنان شلیک کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از المنار، ‌نظامیان صهیونیست به سمت شماری از اهالی شهرک حداثا در جنوب لبنان شلیک کردند. 

نظامیان صهیونیست همچنین به سمت نیروهای دفاع مدنی و شماری از شهروندان لبنانی به هنگام تلاش برای بیرون آوردن پیکر شهدا از زیر آوار در شهرک النبطیه الفوقا شلیک کردند.

‌به گفته خبرنگار المنار، طی تیراندازی صهیونیست‌ها در النبطیه فوقا یک شهروند لبنانی به شهادت رسیده و دو نفر دیگر زخمی شدند.

به گفته این شبکه لبنانی، نظامیان صهیونیست همچنین در این منطقه به سمت بلدوزری که در تلاش برای آواربرداری بود، آتش گشودند. 

 

 

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