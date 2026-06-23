به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر امروز -سه‌شنبه- در دوحه پایتخت قطر میزبان «تام بیرندسن»، وزیر خارجه هلند بود.

براساس بیانیه وزارت خارجه قطر، دو طرف همکاری فیمابین و راه‌های حمایت و تقویت آن را بررسی کردند.

وزرای خارجه قطر و هلند به بررسی آخرین تحولات منطقه به ویژه تلاش‌های دیپلماتیک برای تقویت امنیت و ثبات در منطقه پس از امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا پرداختند.

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