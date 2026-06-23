شهباز شریف:
پیشرفت در مذاکرات ایران و آمریکا تحولی قابل استقبال است
کد خبر : 1803456
نخستوزیر پاکستان گفت که پیشرفت در مذاکرات ایران و آمریکا تحولی قابل استقبال است.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، نخستوزیر پاکستان گفت که پیشرفت در مذاکرات ایران و آمریکا تحولی قابل استقبال است.
«شهباز شریف»، نخست وزیر پاکستان، امروز سهشنبه گفت که پیشرفت مثبت ایران و آمریکا، تحولی قابل استقبال نه در سطح خاورمیانه بلکه در سطح بینالمللی نیز است.
وی افزود که توافق ایران و آمریکا گامی مهم به سوی تقویت امنیت و ثبات در منطقه است.