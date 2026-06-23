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شهباز شریف:

پیشرفت در مذاکرات ایران و آمریکا تحولی قابل استقبال است

پیشرفت در مذاکرات ایران و آمریکا تحولی قابل استقبال است
کد خبر : 1803456
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نخست‌وزیر پاکستان گفت که پیشرفت در مذاکرات ایران و آمریکا تحولی قابل استقبال است.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، نخست‌وزیر پاکستان گفت که پیشرفت در مذاکرات ایران و آمریکا تحولی قابل استقبال است. 

«شهباز شریف»، نخست وزیر پاکستان، امروز سه‌شنبه گفت که پیشرفت مثبت ایران و آمریکا، تحولی قابل استقبال نه در سطح خاورمیانه بلکه در سطح بین‌المللی نیز است.

‌وی افزود که توافق ایران و آمریکا گامی مهم به سوی تقویت امنیت و ثبات در منطقه است.

 

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