لاوروف: اروپا بار دیگر به تهدید اصلی صلح و امنیت بینالمللی تبدیل شده است
وزیر امور خارجه روسیه، در میزگردی درباره بحران اوکراین اظهار داشت که اروپا بار دیگر به تهدید اصلی صلح و امنیت بینالمللی تبدیل میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه، در میزگردی درباره بحران اوکراین اظهار داشت که اروپا بار دیگر به تهدید اصلی صلح و امنیت بینالمللی تبدیل میشود.
لاوروف گفت: «در هر صورت، اروپا بار دیگر به تهدید اصلی صلح و امنیت بینالمللی تبدیل میشود.»
وی افزود: «بروکسل، به همراه پاریس، برلین و لندن، بار دیگر این قاره را متحد میکند، همانطور که آلمان نازی قبل از جنگ جهانی دوم، تحت پرچم نئونازیسم و روسیههراسی این کار را انجام داد.»