به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «سرگئی لاوروف»، وزیر امور خارجه روسیه، ‌در میزگردی درباره بحران اوکراین اظهار داشت که اروپا بار دیگر به تهدید اصلی صلح و امنیت بین‌المللی تبدیل می‌شود.

لاوروف ‌گفت: «در هر صورت، اروپا بار دیگر به تهدید اصلی صلح و امنیت بین‌المللی تبدیل می‌شود.»

وی افزود: «بروکسل، به همراه پاریس، برلین و لندن، بار دیگر این قاره را متحد می‌کند، همانطور که آلمان نازی قبل از جنگ جهانی دوم، تحت پرچم نئونازیسم و ​​روسیه‌هراسی این کار را انجام داد.»

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