به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، بار دیگر بر موضع تزلزل‌ناپذیر این کشور در مورد برابری کامل همه ملت‌ها و احترام به حق هر کشور برای انتخاب مسیر توسعه خود، مطابق با منافع ملی و شرایط خاص آن، تأکید کرد.

پوتین ‌اظهار داشت: «روسیه از برابری همه ملت‌ها و حق آنها برای انتخاب مسیر توسعه خود حمایت می‌کند.»

پوتین خواستار ایجاد یک بنیان واقعاً دموکراتیک و متفاوت برای نظم جهانی، قوانین الزام‌آور حقوق بین‌الملل، اقتدار بلامنازع شورای امنیت سازمان ملل، احترام متقابل و برابری بین همه ملت‌ها و آزادی آنها برای انتخاب مسیرهای توسعه خود شد.

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