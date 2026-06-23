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پوتین:

روسیه از برابری همه ملت‌ها حمایت می‌کند

روسیه از برابری همه ملت‌ها حمایت می‌کند
کد خبر : 1803436
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رئیس جمهور روسیه، بار دیگر بر موضع تزلزل‌ناپذیر این کشور در مورد برابری کامل همه ملت‌ها و احترام به حق هر کشور برای انتخاب مسیر توسعه خود، مطابق با منافع ملی و شرایط خاص آن، تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، بار دیگر بر موضع تزلزل‌ناپذیر این کشور در مورد برابری کامل همه ملت‌ها و احترام به حق هر کشور برای انتخاب مسیر توسعه خود، مطابق با منافع ملی و شرایط خاص آن، تأکید کرد.

پوتین ‌اظهار داشت: «روسیه از برابری همه ملت‌ها و حق آنها برای انتخاب مسیر توسعه خود حمایت می‌کند.»

پوتین خواستار ایجاد یک بنیان واقعاً دموکراتیک و متفاوت برای نظم جهانی، قوانین الزام‌آور حقوق بین‌الملل، اقتدار بلامنازع شورای امنیت سازمان ملل، احترام متقابل و برابری بین همه ملت‌ها و آزادی آنها برای انتخاب مسیرهای توسعه خود شد.

 

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