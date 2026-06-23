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بازداشت وزیر دارایی سابق نپال‌ ‌به اتهام پولشویی

بازداشت وزیر دارایی سابق نپال‌ ‌به اتهام پولشویی
کد خبر : 1803429
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وزیر دارایی سابق نپال‌ ‌به اتهام پولشویی دستگیر شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزیر دارایی سابق نپال‌ ‌به اتهام پولشویی دستگیر شده است.

این در حالی است که دولت نپال پیگیری فساد ‌در دولت‌های قبلی را تشدید کرده است.

پلیس اعلام کرد که این مقام پیشین ۶۶ ساله، از رهبران ارشد حزب کمونیست نپال و از چهره‌های کلیدی دولت سابق ‌در هتلی در غرب نپال بازداشت شد.

سخنگوی پلیس‌ گفت که وی به کاتماندو منتقل شده و به اداره تحقیقات پولشویی تحویل داده خواهد شد.

 

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