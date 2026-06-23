به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «یوری اوشاکوف»، دستیار رئیس جمهور روسیه، با اشاره به اعلام مکرر آمادگی روسیه برای دریافت اورانیوم غنی‌شده ایران، بار دیگر از یادداشت تفاهم بین ایالات متحده و ایران استقبال کرد و ابراز امیدواری کرد که مذاکرات بین دو طرف به نتیجه برسد.

وی در دوازدهمین مجمع علمی «مطالعه پریماکوف» در مسکو گفت: «مشکل خاورمیانه بر همه چیز سایه افکنده است و روسیه از آتش‌بس و یادداشت تفاهم بین ایران و آمریکا استقبال کرد و امیدواریم که مذاکرات بین دو طرف مثمر ثمر باشد.»

وی افزود: «باید اذعان کرد که قبل از دستیابی به صلح پایدار، باید مسیری طی شود و این مسیر کوتاه نیست. در هر صورت، می‌خواهم تأکید کنم که پیشنهادات روسیه در مورد مسئله هسته‌ای ایران همچنان معتبر است.» ‌

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