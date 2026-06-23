امنیت کشورهای بریکس دائما در معرض تهدید است

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «سرگئی شویگو»، دبیر شورای امنیت روسیه، گفت‌ که گروه کشورهای بریکس باید نقش کلیدی در شکل‌دهی به یک معماری عادلانه از روابط بین‌الملل ایفا کنند.

وی خاطرنشان کرد که امنیت کشورهای این گروه در معرض تهدید است و در شرایط فعلی، جلوگیری از جایگزینی نظام حقوقی بین‌المللی با یک «نظم مبتنی بر قانون» ضروری است.

شویگو در نشست نمایندگان عالی‌رتبه بریکس که بر مسائل امنیتی نظارت داشتند، اظهار داشت: «در شرایط بین‌المللی فعلی، امنیت کشورهای بریکس دائماً در معرض تهدید است. نقش هماهنگ‌کننده مرکزی سازمان‌های بین‌المللی، به رهبری سازمان ملل، عملاً به صفر کاهش یافته است.»

وی افزود: «کشورهای منفرد به طور مداوم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را نادیده می‌گیرند یا نقض می‌کنند. سازمان تجارت جهانی در محافظت از شرکت‌کنندگان در تجارت بین‌المللی شکست خورده است.»

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