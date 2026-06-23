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دور جدید مذاکرات لبنان و اسرائیل در واشنگتن برگزار می‌شود

دور جدید مذاکرات لبنان و اسرائیل در واشنگتن برگزار می‌شود
کد خبر : 1803374
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دور جدید مذاکرات اسرائیل و لبنان با میانجیگری وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن برگزار می‌شود تا دو طرف درباره مسائل امنیتی و سیاسی رایزنی کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دور جدید مذاکرات میان اسرائیل و لبنان با میانجیگری آمریکا امروز -سه‌شنبه در واشنگتن برگزار می‌شود.

‌دو هیئت امنیتی و سیاسی از لبنان در این دور از مذاکرات حضور دارند. 

از طرف اسرائیل نیز ‌سفیر اسرائیل در واشنگتن مسئولیت هیئت اسرائیلی در این مذاکرات با نظارت ‌‌وزیر خارجه آمریکا را برعهده دارد.

در این مذاکرات، روند امنیتی برای تثبیت آتش بس، سازوکار عقب نشینی اسرائیل از منطقه زوطر و تحویل آن به ارتش لبنان بررسی می‌شود و لبنان تلاش دارد این تجربه را برای تسریع در عقب نشینی کامل اسرائیل گسترش دهد.

 

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