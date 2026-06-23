آمار تلفات شیوع ابولا در کنگو به ۲۶۷ تن رسید

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، بر اساس داده‌های وزارت ارتباطات و اطلاعات جمهوری دموکراتیک کنگو، تعداد مرگ و میر ناشی از تب ابولا در این کشور به ۲۶۷ نفر افزایش یافته است.

این وزارتخانه پیش از این اعلام کرده بود که تعداد موارد تایید شده ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو از ۱۰۰۰ نفر فراتر رفته است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «۱۰۴۸ مورد تایید شده، ۲۶۷ مورد مرگ و ۱۱۲ مورد بهبودی... میزان مرگ و میر: ۲۵.۵٪.»

سازمان بهداشت جهانی پیش از این شیوع ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو و اوگاندا را به عنوان یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی با نگرانی بین‌المللی طبقه‌بندی کرده بود. این سازمان خطر منطقه‌ای شیوع ویروس را بالا ارزیابی می‌کند.

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