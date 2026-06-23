رودریگز: سرنگونی مادورو ونزوئلا را در مسیر درست قرار داد

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، دلسی رودریگز، که پیش‌تر سمت معاونت ریاست‌جمهوری در ونزوئلا را برعهده داشت، پس از بازداشت مادورو توسط نیروهای ویژه آمریکا در جریان یک عملیات نظامی در کاراکاس در ژانویه ۲۰۲۶، قدرت را در دست گرفت.

از آن زمان، دولت جدید به ریاست رودریگز اقدام به بازگشایی فضای اقتصادی کشور برای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و حضور شرکت‌ها و منافع خارجی کرده است؛ آن هم تحت نظارت شدید دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا.

رودریگز در سخنرانی خود در مراسمی در کاراکاس، از ازسرگیری روابط دیپلماتیک با واشنگتن پس از بازداشت مادورو استقبال کرد و گفت: «۳ ژانویه ۲۰۲۶ نقطه عطفی در سیاست داخلی و نگاه ما به روابط بین‌الملل بود.»

وی با اشاره به تغییرات ایجادشده طی شش ماه گذشته، افزود که ونزوئلا در سال گذشته تصور چنین مرحله‌ای پس از مادورو را نیز نداشت و تأکید کرد این روند را «در مسیر درست» ارزیابی می‌کند.

رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا همچنین احتمال حل اختلافات میان کاراکاس و واشنگتن از طریق «کانال‌های دیپلماتیک» را مطرح کرد.

پس از سال‌ها قطع روابط، کاراکاس و واشنگتن بار دیگر روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته‌اند و برخی تحریم‌های آمریکا علیه بخش نفت ونزوئلا نیز در چارچوب سیاست‌های جدید دولت ترامپ کاهش یافته است.

در همین حال، نیکولاس مادورو در زندانی در نیویورک نگهداری می‌شود و با اتهاماتی مرتبط با قاچاق مواد مخدر روبه‌رو است.

گفتنی است نیکولاس مادورو گرا، فرزند رئیس‌جمهور پیشین ونزوئلا، نیز در مراسم سخنرانی رودریگز حضور داشته است.

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