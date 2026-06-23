عمان: ایران متعهد به تضمین عبور امن و آزاد از تنگه هرمز است
وزیر خارجه سلطنت عمان اعلام کرد که در چارچوب مذاکرات با طرف ایرانی، بر سر پایبندی به قوانین بینالمللی و تضمین عبور ایمن و آزاد کشتیرانی از تنگه هرمز توافق حاصل شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، بدر بن حمد البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، تأکید کرد که در دیدار با مذاکرهکنندگان ایرانی، بر لزوم رعایت حقوق بینالملل و تضمین آزادی و امنیت تردد در تنگه هرمز توافق شده است.
وی افزود که این توافق در راستای استفاده از فرصتهای دیپلماتیک موجود برای تقویت تلاشهای صلح، کاهش تنش و تثبیت ثبات منطقهای صورت گرفته است؛ امری که به گفته او، با اصول حسن همجواری نیز همخوانی دارد.
وزیر خارجه عمان همچنین تصریح کرد که هدف از این تفاهم، تقویت امنیت منطقه و تضمین ایمنی کشتیرانی در تنگه هرمز و دیگر آبراههای بینالمللی است.
این اظهارات پس از دیدار او با هیئت ایرانی مرکب از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و سید عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران در مسقط مطرح شد؛ دیداری که در جریان سفر رسمی هیئت ایرانی به عمان انجام گرفت.
بر اساس این گزارش، دو طرف بر اهمیت بهرهگیری از فضای دیپلماتیک کنونی برای حمایت از روندهای صلح و کاهش تنش در منطقه نیز تأکید کردهاند.