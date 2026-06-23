به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، وزیر جنگ و فرمانده ارتش این رژیم در پایان نشست امنیتی روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که نیروهای اسرائیلی به عملیات خود در جنوب لبنان ادامه خواهند داد.

طبق این بیانیه، ارتش اسرائیل به ادعای مقابله با تهدیدات علیه نظامیان و شهرک‌نشینان اسرائیلی، «خنثی‌سازی» تهدیدها، تخریب زیرساخت‌های گروه‌های مسلح و حفظ منطقه امنیتی در جنوب لبنان را دنبال خواهد کرد.

مقامات اسرائیلی همچنین تاکید کردند که امنیت شهروندان و نیروهای ارتش این رژیم همچنان «اصل راهبردی غیرقابل مذاکره» باقی خواهد ماند.

این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که طی روزهای اخیر گزارش‌هایی از افزایش فشارهای واشنگتن بر تل‌آویو برای محدود کردن دامنه عملیات نظامی در لبنان منتشر شده و برخی رسانه‌های اسرائیلی از اعمال محدودیت‌های جدید بر تحرکات ارتش این رژیم خبر داده‌اند.

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