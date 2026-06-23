ترامپ ترمز نتانیاهو را کشید؛ محدودیتهای تازه برای ارتش اسرائیل در لبنان
رسانههای اسرائیلی از اعمال محدودیتهای تازه بر تحرکات ارتش این رژیم در لبنان خبر میدهند؛ اقدامی که به گفته منابع اسرائیلی، در پی فشارهای فزاینده دولت آمریکا و در چارچوب تحولات جدید منطقهای صورت گرفته است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، شبکه ۱۳ تلویزیون اسرائیل گزارش داد که مقامات سیاسی این رژیم دستورالعمل جدیدی برای فعالیت ارتش در جنوب لبنان صادر کردهاند. بر اساس این دستورالعمل، نیروهای اسرائیلی تنها در محدوده مشخصی از جنوب لبنان و برای مقابله با تهدیدهای مستقیم مجاز به اقدام هستند و انجام عملیات در مناطق دوردست، از جمله بیروت و شهر الصور، با محدودیت مواجه شده است.
این منبع با اشاره به افزایش فشارهای واشنگتن بر تلآویو، اعلام کرد که محدودیتهای جدید تنها به جبهه لبنان مربوط نمیشود و آمریکا در سایر پروندههای منطقهای نیز در تلاش است دامنه اقدامات نظامی اسرائیل را کنترل کند.
یک مقام ارشد اسرائیلی در گفتوگو با این شبکه گفته است: «پیامی که در هفتههای اخیر از آمریکاییها دریافت کردهایم کاملا روشن است؛ تا امروز اجازه داشتیم بدون محدودیت عمل کنیم، اما این دوره به پایان رسیده است.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که بنیامین نتانیاهو پیشتر تاکید کرده بود ارتش اسرائیل برای مقابله با تهدیدهای احتمالی از جنوب لبنان، آزادی عمل کامل دارد و هیچ محدودیتی متوجه عملیاتهای آن نیست.
اختلاف واشنگتن و تلآویو بر سر لبنان
روزنامه عبری «معاریو» نیز از شکاف دیدگاه میان آمریکا و اسرائیل درباره لبنان خبر داده است. به نوشته این روزنامه، دولت ترامپ تحولات جنوب لبنان را بخشی از یک معادله گستردهتر منطقهای میداند که موضوعاتی مانند تنگه هرمز، بازار انرژی، پرونده هستهای ایران و تلاش واشنگتن برای دستیابی به یک موفقیت دیپلماتیک را در بر میگیرد.
در مقابل، مقامات اسرائیلی معتقدند هرگونه عقبنشینی از مناطق تحت اشغال در جنوب لبنان میتواند بهعنوان نشانهای از ضعف تلقی شود و موقعیت حزبالله را تقویت کند.
این تحولات پس از اجرایی شدن توافق اخیر میان آمریکا و ایران رخ میدهد؛ توافقی که یکی از بندهای آن بر احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان تأکید دارد.
اسرائیل همچنان بخشهایی از جنوب لبنان را در اشغال خود دارد؛ مناطقی که بخشی از آنها از دهههای گذشته در کنترل این رژیم بوده و بخش دیگری نیز در جریان درگیریهای سالهای اخیر به اشغال درآمده است.
نگرانی تلآویو از موضع ترامپ درباره غزه
همزمان با تحولات لبنان، موضوع غزه نیز به یکی از محورهای اصلی بحث در محافل امنیتی اسرائیل تبدیل شده است.
شبکه ۱۳ اسرائیل گزارش داده که ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش این رژیم، در نشستی با فرماندهان ارشد نظامی گزینههای مختلف برای تشدید عملیات در غزه و خلع سلاح حماس را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، برخی فرماندهان نظامی پیشنهاد آغاز یک عملیات گسترده علیه حماس را مطرح کردهاند؛ اما در عین حال نگرانیهایی نیز درباره واکنش دولت ترامپ وجود دارد.
ارزیابیهای مطرحشده در این نشست نشان میدهد که مقامات اسرائیلی احتمال میدهند رئیسجمهور آمریکا با آغاز یک جنگ فراگیر جدید در غزه موافق نباشد و در موضوع خلع سلاح حماس نیز مواضعی منعطفتر از خواستههای تلآویو اتخاذ کند.
به این ترتیب، همزمان با تلاش آمریکا برای مدیریت تنشهای منطقهای پس از توافق با ایران، به نظر میرسد دولت ترامپ در حال ارسال این پیام به اسرائیل است که دوران اقدامات نظامی بدون هماهنگی و بدون محدودیت در جبهههای مختلف منطقه به پایان رسیده است.