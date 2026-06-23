به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه، در آستانه سفر مارک روته، دبیرکل ناتو به واشنگتن، شماری از متحدان اروپایی را به کوتاهی در حمایت از آمریکا در جریان جنگ با ایران متهم کرد.

ترامپ با اشاره به هزینه‌های سنگین آمریکا برای تأمین امنیت اروپا طی دهه‌های گذشته، اظهار داشت که برخی کشورهای اروپایی در زمان نیاز حاضر به همراهی با واشنگتن نشده‌اند. اظهارات وی از نگاه ناظران، نشانه‌ای از تردید نسبت به تداوم تعهدات امنیتی آمریکا در قبال متحدان اروپایی محسوب می‌شود.

او گفت: «ما همه این پول‌ها را خرج کرده‌ایم، اما وقتی شاید برای برخی مسائل کوچک به کمک آن‌ها نیاز داریم، پاسخ می‌دهند که ترجیح می‌دهند کمکی نکنند.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین تأکید کرد که ممکن است در صورت درخواست برخی اعضای ناتو، از ارائه کمک به آن‌ها خودداری کند.

ترامپ به‌طور مشخص از بریتانیا، آلمان و ایتالیا نام برد و گفت: «از آن‌ها خواستیم کنار ما باشند، اما این کار را نکردند.» وی توضیحی درباره ماهیت حمایتی که واشنگتن از این کشورها مطالبه کرده بود، ارائه نداد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که برخی مقامات آمریکایی نیز طی ماه‌های اخیر بارها از آنچه «حمایت ناکافی متحدان ناتو» در جریان جنگ با ایران خوانده‌اند، انتقاد کرده‌اند.

سفر دبیرکل ناتو به واشنگتن

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مارک روته، دبیرکل ناتو از روز سه‌شنبه تا پنج‌شنبه به واشنگتن سفر خواهد کرد. دیدار با ترامپ در کاخ سفید و گفت‌وگو با شماری از مقامات ارشد آمریکایی از جمله برنامه‌های این سفر است.

روته پیش‌تر گزارش‌ها درباره کنار کشیدن آمریکا از تعهداتش در قبال متحدان ناتو را رد کرده و گفته بود که واشنگتن صرفا نحوه تعریف و سازمان‌دهی تعهدات خود در چارچوب این پیمان نظامی را تغییر داده است.

وی تأکید کرد که ادعای وجود «بحران» یا «رها کردن متحدان» از سوی آمریکا درست و دقیق نیست و واشنگتن تنها ساختار تعهدات خود را از تمرکز بر محل استقرار نیروها به تمرکز بر مأموریت‌ها و نقش‌های عملیاتی کشورهای عضو تغییر داده است.

با وجود تنش‌های موجود میان ترامپ و برخی اعضای ناتو، رئیس‌جمهور آمریکا قرار است ماه آینده در نشست سران ناتو در آنکارا شرکت کند.

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