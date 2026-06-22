ونس گفته بود که مذاکرات با مقامات ایرانی در سوئیس «مبنایی خوب» برای یک توافق صلح نهایی ایجاد کرده است، هرچند تنش‌ها درباره تنگه هرمز و لبنان همچنان ادامه دارد.

همچنین قطر و پاکستان به‌عنوان میانجی اعلام کردند که ایالات متحده و ایران در جریان مذاکراتی که در اقامتگاه کوهستانی بورگن‌اشتاک سوئیس برگزار شد، بر سر یک نقشه راه برای رسیدن به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز به توافق رسیده‌اند.