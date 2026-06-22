ادعای ترامپ: ایران با بازرسیهای تسلیحاتی موافقت خواهد کرد!
رئیسجمهور آمریکا مدعی شد ایران برای «تضمین صداقت هستهای»، با بازرسیهای گسترده تسلیحاتی موافقت خواهد کرد.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا با طرح ادعایی در رسانه اجتماعی خود موسوم به «تروث سوشال» آرزوی خود را اینگونه بیان کرد: همه کاملا آگاه هستند که ایران برای تضمین «صداقت هستهای» در آیندهای طولانی، با بازرسیهای گسترده تسلیحاتی موافقت خواهد کرد.
طبق گزارش رویترز، جیدی ونس، معاون ترامپ نیز ساعاتی پیش چنین ادعایی را مطرح کرده بود.
ونس گفته بود که مذاکرات با مقامات ایرانی در سوئیس «مبنایی خوب» برای یک توافق صلح نهایی ایجاد کرده است، هرچند تنشها درباره تنگه هرمز و لبنان همچنان ادامه دارد.
همچنین قطر و پاکستان بهعنوان میانجی اعلام کردند که ایالات متحده و ایران در جریان مذاکراتی که در اقامتگاه کوهستانی بورگناشتاک سوئیس برگزار شد، بر سر یک نقشه راه برای رسیدن به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز به توافق رسیدهاند.