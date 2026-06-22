ونس: مذاکرات فنی با ایران در حال پیشرفت است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، معاون رئیس جمهور آمریکا گفت که این کشور در مذاکرات فنی با ایران در حال پیشرفت است.

معاون رئیس جمهور آمریکا افزود: ‌«ما از قطر خواسته‌ایم تا به ما در یافتن مکانیسمی برای اطمینان از اینکه وجوه ایران به کجا خواهد رفت، کمک کند.»

وی مدعی شد: ‌«ما نمی‌توانیم به حرف‌های طرف مقابل اعتماد کنیم، بلکه به اعمال آن اعتماد داریم.»

معاون رئیس جمهور آمریکا افزود: ‌«مسدود شدن وجوه ایران لغو نخواهد شد مگر اینکه در مذاکرات پیشرفتی حاصل شود.»

انتهای پیام/