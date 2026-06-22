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تیراندازی در مونترال در یک محله یهودی‌نشین و احتمال وجود گروگان‌ها

تیراندازی در مونترال در یک محله یهودی‌نشین و احتمال وجود گروگان‌ها
کد خبر : 1803130
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رسانه‌های عبری از وقوع یک حادثه تیراندازی در شهر مونترال کانادا خبر داده‌اند؛ رخدادی که در یک محله یهودی‌نشین و در نزدیکی مرکز «چاباد» رخ داده و گزارش‌هایی از احتمال وجود گروگان نیز درباره آن منتشر شده است.

به گزارش ایلنا، شبکه ۱۲ اسرائیل گزارش داد حادثه تیراندازی در شهر مونترال کانادا در یک محله یهودی‌نشین و در نزدیکی مرکز «چاباد» رخ داده است.

مویشه بالش، داوطلب سازمان امدادی «زاکا» که در نزدیکی محل حادثه حضور داشته، اعلام کرده است که طبق اطلاعات اولیه، گزارش‌هایی درباره احتمال وجود گروگان‌ها در داخل محل حادثه دریافت شده است.

در همین حال، پلیس کانادا اعلام کرده است که در جریان این تیراندازی در مونترال، دست‌کم یک مامور پلیس زخمی شده است.

 

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