به گزارش ایلنا، رسانه‌های عبری از افزایش بحث‌ها در محافل داخلی حزب لیکود درباره دوران پس از بنیامین نتانیاهو خبر می‌دهند؛ موضوعی که تا همین اواخر در میان حامیان نخست‌وزیر اسرائیل خط قرمز سیاسی محسوب می‌شد.

وبگاه عبری «واللا» نوشت: پرسش «چه کسی جانشین نتانیاهو خواهد شد؟» این روزها به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای غیرعلنی میان وزرا، نمایندگان کنست، مسئولان حزبی و فعالان ارشد لیکود تبدیل شده است. این در حالی است که تا یک سال پیش، طرح چنین موضوعی در اردوگاه حامیان نتانیاهو تقریباً غیرقابل تصور بود.

بر اساس این گزارش، مجموعه‌ای از عوامل از جمله وضعیت جسمانی نخست‌وزیر، روند پرونده‌های فساد و کاهش چشمگیر محبوبیت او در افکار عمومی، نگرانی‌ها درباره آینده سیاسی وی را افزایش داده است.

منابع سیاسی اسرائیل می‌گویند رهبران لیکود در شرایطی از آینده سخن می‌گویند که هنوز مشخص نیست نتانیاهو قصد دارد در انتخابات آینده بار دیگر نامزد شود یا در نهایت تصمیم به کناره‌گیری از سیاست بگیرد. همین ابهام، فضای حزب حاکم را با نوعی سردرگمی و انتظار مواجه کرده است.

در داخل لیکود نیز نگرانی‌های متعددی وجود دارد. برخی معتقدند کناره‌گیری ناگهانی نتانیاهو می‌تواند به تضعیف جایگاه حزب در انتخابات منجر شود، اما گروهی دیگر بر این باورند که ادامه حضور او نیز ممکن است بهای سنگینی برای لیکود داشته باشد و به کاهش بیشتر کرسی‌های این حزب در کنست بینجامد.

در کنار تحولات سیاسی، وضعیت سلامت نتانیاهو نیز به یکی از موضوعات مورد توجه محافل اسرائیلی تبدیل شده است. گزارش‌ها حاکی است نخست‌وزیر اسرائیل طی سال‌های اخیر با مشکلات پزشکی متعددی روبه‌رو بوده و بارها تحت درمان قرار گرفته است.

همزمان، پرونده‌های قضایی مربوط به فساد همچنان سایه سنگینی بر آینده سیاسی او انداخته است. برخی تحلیلگران اسرائیلی معتقدند احتمال محکومیت نتانیاهو در بخشی از اتهامات مطرح‌شده وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند او را در برابر انتخابی دشوار میان ادامه مبارزه قضایی یا توافق و خروج از عرصه سیاست قرار دهد.

نتانیاهو نیز در تازه‌ترین جلسه دادگاه خود با اشاره به روند رسیدگی به پرونده‌ها گفته است: «برای من دام پهن کردند و در آن گرفتار شدم»؛ جمله‌ای که بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های اسرائیلی داشته است.

از سوی دیگر، نتایج نظرسنجی‌ها نیز چشم‌انداز مطلوبی برای نخست‌وزیر اسرائیل ترسیم نمی‌کند. بر اساس آخرین نظرسنجی روزنامه «معاریو»، حزب لیکود در صورت برگزاری انتخابات تنها ۲۲ کرسی کسب خواهد کرد؛ در حالی که احزاب مخالف با کسب ۶۱ کرسی قادر خواهند بود حتی بدون اتکا به احزاب عربی، دولت جدید را تشکیل دهند.

در چنین شرایطی، بحث درباره آینده رهبری لیکود دیگر صرفا یک گمانه‌زنی سیاسی نیست، بلکه به موضوعی جدی در محافل قدرت اسرائیل تبدیل شده؛ موضوعی که می‌تواند سرنوشت بزرگ‌ترین حزب حاکم و آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو را رقم بزند.

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