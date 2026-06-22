به گزارش ایلنا به نقل از النشره، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه سفری سه‌روز به امارات متحده عربی، کویت و بحرین خواهد داشت تا درباره توافق اولیه دولت آمریکا با ایران و پیامدهای آن برای امنیت و معادلات منطقه‌ای با شرکای واشنگتن در خلیج فارس گفت‌وگو کند.

به گفته تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، این سفر فرصت مناسبی برای دولت دونالد ترامپ فراهم می‌کند تا دیدگاه‌ها و جزئیات توافق اولیه با ایران را به‌طور مستقیم با متحدان خود در منطقه مطرح کرده و درباره ابعاد مختلف آن تبادل نظر کند.

بر اساس اعلام وزارت خارجه آمریکا، روبیو در جریان سفر به بحرین در نشست شورای همکاری خلیج فارس نیز حضور خواهد یافت؛ نشستی که انتظار می‌رود موضوع ایران و تحولات مرتبط با آن یکی از محورهای اصلی رایزنی‌های آن باشد.

این سفر در شرایطی انجام می‌شود که پرونده ایران همچنان در صدر دستورکار رایزنی‌های سیاسی و امنیتی منطقه قرار دارد و کشورهای عربی خلیج فارس تحولات مربوط به مذاکرات و توافقات احتمالی میان تهران و واشنگتن را با دقت دنبال می‌کنند.

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