پیشتازی نامزد مورد حمایت ترامپ در انتخابات کلمبیا

به گزارش ایلنا به نقل از القدس العربی، «آبلاردو د لا اسپریلا»، نامزد جناح راست،در انتخابات ریاست‌جمهوری کلمبیا با شمارش تقریبا همه آرا در روزگذشته -یکشنبه- با اختلافی اندک پیشتاز است.

بر اساس نتایج منتشر شده از سوی مقامات انتخاباتی، دلا اسپریلا، تاجر و وکیلی که با وجود اینکه قبلا هرگز برای منصب سیاسی شرکت نکرده بود و مورد حمایت «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا قرار دارد، با کسب ۴۹.۷ درصد آرا از «ایوان سپدا»، قانون گذار مترقی با ۴۸.۷ پیش است. مقامات انتخاباتی به طور رسمی برنده را اعلام نکرده‌اند.

حتی قبل از اطلاع از نتیجه، «گوستاوو پترو»، رئیس‌جمهور کلمبیا و متحد سپدا وعده داده بود که نتایج را به چالش بکشد.

سپدا نیز گفت که تیم او نتایج بیش از ۳۰ هزار مرکز رای‌گیری را به چالش می‌کشد.

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