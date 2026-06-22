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ترامپ دوباره به ملونی حمله کرد؛ گلایه از «انفعال ایتالیا» در برابر ایران

ترامپ دوباره به ملونی حمله کرد؛ گلایه از «انفعال ایتالیا» در برابر ایران
کد خبر : 1802733
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رئیس‌جمهور آمریکا با انتشار پیامی تازه، بار دیگر نخست‌وزیر ایتالیا را هدف انتقاد قرار داد و این کشور را به عدم همراهی کافی با آمریکا در قبال آنچه «تهدید هسته‌ای ایران» خواند، متهم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از عربی۲۱، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در تازه‌ترین اظهارات خود در شبکه اجتماعی «تروث سوشال»، با لحنی انتقادی به نقش ایتالیا در چارچوب ناتو پرداخت و مدعی شد این کشور در مواجهه با آنچه او «تهدید جدی و خطرناک برنامه هسته‌ای ایران» توصیف کرده، رویکردی منفعلانه در پیش گرفته است.

وی با اشاره به هزینه‌های سنگین آمریکا در حمایت از ناتو گفت: «پس از صرف تریلیون‌ها دلار برای ناتو، ایتالیا و نخست‌وزیرش حتی به مشارکت در مقابله با جمهوری اسلامی ایران و تهدید هسته‌ای بسیار خطرناک آن فکر هم نمی‌کنند.»

ترامپ همچنین افزود: «ما برای دهه‌ها از آن‌ها دفاع کرده‌ایم، اما زمانی که خودمان در معرض آزمون قرار می‌گیریم، آن‌ها برای دفاع از ما و سایر نقاط جهان حضور ندارند. این وضعیت خوب نیست.»

این اظهارات در ادامه انتقادات پیشین ترامپ از برخی اعضای اروپایی ناتو مطرح شده و بار دیگر اختلاف دیدگاه او با شرکای اروپایی آمریکا در مسائل امنیتی و هزینه‌های دفاعی را برجسته کرده است.

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