به گزارش ایلنا، روزنامه «الاخبار» لبنان نوشت هیئتی سیاسی– نظامی لبنانی برای شرکت در دور جدید مذاکرات به واشنگتن رفته است؛ مذاکراتی که طی روزهای ۲۳ تا ۲۵ ژوئن( سه‌شنبه تا پنجشنبه) برگزار می‌شود و هم‌زمان در سطح سیاسی و امنیتی دنبال خواهد شد.

بر اساس این گزارش، برخی منابع از تلاش جوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، برای ادغام هیئت‌های نظامی و سیاسی در یک چارچوب واحد خبر داده‌اند؛ اقدامی که گفته می‌شود در راستای هماهنگ‌سازی مواضع تحت فشار آمریکا انجام می‌شود.

هم‌زمان، گزارش‌ها حاکی است واشنگتن و تل‌آویو به دنبال طراحی سازوکاری هستند که بر اساس آن نقش ارتش لبنان در جنوب کشور بازتعریف شده و به سمت اجرای یک طرح امنیتی جدید هدایت شود؛ طرحی که منتقدان آن را زمینه‌ساز فشار بیشتر بر مقاومت ارزیابی می‌کنند.

در ادامه این تحولات، منابع آگاه می‌گویند ارتش اسرائیل پس از ناکامی در پیشروی به سمت ارتفاعات «علی‌ الطاهر»، از طریق کانال‌های آمریکایی و به‌ویژه مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، پیشنهادی را به لبنان منتقل کرده است.

بر اساس این پیشنهاد، اسرائیل مدعی است در صورت عقب‌نشینی از برخی مناطق شمال رودخانه لیتانی، ارتش لبنان باید در این مناطق مستقر شده و اقدام به برچیدن و تخریب تأسیسات مرتبط با حزب‌الله کند.

با این حال، منابع لبنانی تأکید کرده‌اند حزب‌الله این طرح را به‌طور کامل رد کرده و اعلام کرده است تا زمانی که اشغالگری ادامه دارد، هیچ بحثی درباره خلع سلاح یا تخلیه مواضع مطرح نخواهد بود.

هم‌زمان منابع نظامی در لبنان از بررسی سناریوهایی برای استقرار مجدد ارتش در برخی مناطق غیر اشغالی خبر داده‌اند؛ اقدامی که هدف آن جلوگیری از پیشروی احتمالی نیروهای اسرائیلی عنوان شده است.

رسانه‌های اسرائیلی نیز از اختلاف‌نظر در ساختار سیاسی و نظامی این رژیم خبر داده‌اند و نوشته‌اند که احتمال «عقب‌نشینی‌های محدود» از برخی نقاط جنوب لبنان، از جمله اطراف الشقیف، در حال بررسی است.

در عین حال، مقامات اسرائیلی تأکید دارند حضور نظامی در منطقه امنیتی جنوب لبنان ادامه خواهد یافت و هرگونه تغییر در آرایش نیروها به اقدامات ارتش لبنان علیه حزب‌الله مشروط است.

گزارش‌ها همچنین حاکی است ارتش اسرائیل پس از ناکامی در چند عملیات در ارتفاعات «علی‌الطاهر» و متحمل شدن تلفات، تحت فشار برای تغییر تاکتیک در جنوب لبنان قرار گرفته است؛ فشاری که هم‌زمان با آغاز دور جدید مذاکرات واشنگتن افزایش یافته است.

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