عبدالعاطی با بن فرحان دیدار کرد

به گزارش ایلنا، وزارت خارجه مصر در بیانیه اعلام کرد که در حاشیه نشست چهار طرف منطقه‌ای به میزبانی قاهره، بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه این کشور با فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر خارجه عربستان سعودی، دیدار کرد.

بر اساس این بیانیه، این دیدار در چارچوب رایزنی‌ها و هماهنگی‌های مداوم بین دو کشور برادر در مورد راه‌های تقویت روابط دوجانبه و تبادل نظر در مورد تحولات منطقه‌ای مورد علاقه طرفین انجام شد.

طرفین در این دیدار، راه‌های تقویت روابط دوجانبه بین دو کشور در زمینه‌های مختلف را مورد بررسی قرار دادند.

دو دیپلمات همچنین در مورد تعدادی از مسائل و بحران‌های منطقه‌ای، به ویژه تحولات در سرزمین‌های فلسطین، سودان، لیبی، سوریه و لبنان و آخرین تحولات مربوط به ایران تبادل نظر کردند.

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