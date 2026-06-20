به گزارش ایلنا به نقل از المنار، حزب‌الله در بیانیه‌ای تأکید کرده است که ادعاهای مطرح‌شده از سوی اسرائیل درباره نقض توافق آتش‌بس «بی‌اساس» بوده و با هدف فریب افکار عمومی و توجیه حملات مستمر به مناطق غیرنظامی لبنان مطرح می‌شود.

در این بیانیه آمده است: از بامداد روز جمعه تاکنون، بیش از ۳۰۰ مورد نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی ثبت شده که شامل حملات هوایی و استفاده از گلوله‌های فسفری علیه بیش از ۲۵ شهر و روستای لبنانی از جمله النبطیه بوده است.

حزب‌الله همچنین اعلام کرد که این حملات منجر به کشته و زخمی شدن شمار زیادی از غیرنظامیان شده است.

در ادامه این بیانیه، وزارت بهداشت لبنان نیز اعلام کرده است که آمار تلفات حملات اخیر رژیم صهیونیستی تاکنون به ۴ هزار و ۵۷ شهید و ۱۲ هزار و ۱۲۱ زخمی رسیده است. همچنین در حملات روز گذشته به جنوب لبنان، ۸۳ نفر جان خود را از دست داده و ۱۴۱ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

مقاومت اسلامی لبنان با اشاره به تشدید حملات رژیم صهیونیستی، این اقدامات را «نقض آشکار توافق آتش‌بس و ادامه جنگ علیه لبنان» توصیف کرده و مدعی شده است که اسرائیل از بمب‌های خوشه‌ای ممنوعه نیز در این حملات استفاده کرده است.

در بخش دیگری از بیانیه حزب‌الله آمده است: رژیم صهیونیستی با حملات هوایی، تخریب منازل مسکونی، ارعاب غیرنظامیان و هدف قرار دادن مناطق مختلف، به نقض حاکمیت لبنان ادامه می‌دهد و مسئولیت کامل پیامدهای این اقدامات بر عهده تل‌آویو است.

حزب‌الله در پایان تأکید کرده است که مردم و مقاومت لبنان حق دفاع از سرزمین و حاکمیت خود در برابر تجاوزات را دارند و هیچ طرفی نمی‌تواند این حق را سلب کند.

در این بیانیه همچنین هشدار داده شده است که آنچه اسرائیل برای تثبیت «آزادی عمل» خود در منطقه دنبال می‌کند، بدون پاسخ نخواهد ماند و به گفته این گروه، «اخراج اشغالگران از خاک لبنان تنها مسئله زمان است».

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