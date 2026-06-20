سیانان فاش کرد: دلایل واقعی ترامپ برای توافق با ایران
در حالی که تفاهمنامه اخیر میان تهران و واشنگتن مسیر پایان درگیریها را هموار کرده است، گزارشهای جدید نشان میدهد نگرانی از اختلال در بازار جهانی انرژی، افزایش هزینههای اقتصادی جنگ و تبعات سیاسی آن برای دولت آمریکا، نقش مهمی در تغییر رویکرد کاخ سفید داشته است.
به گزارش ایلنا، منابع میگویند نگرانی از پیامدهای اقتصادی جنگ با ایران و تأثیر آن بر موقعیت سیاسی دونالد ترامپ، از عوامل اصلی تلاش کاخ سفید برای پایان سریع درگیریها و دستیابی به توافق با تهران بوده است.
شبکه سیانان به نقل از منابع آگاه گزارش داده که ترامپ و تیم مشاورانش از اوایل ماه ژوئن تصمیم گرفتند مسیر دستیابی به یک توافق چارچوبی با ایران را در پیش بگیرند. این توافق شامل بازگشایی تنگه هرمز برای عبور و مرور کشتیها و تعیین اصول کلی برای حلوفصل پرونده هستهای ایران بوده است.
بر اساس این گزارش، بسیاری از مقامهای ارشد دولت آمریکا از پایان یافتن جنگ حمایت میکردند. در رأس این افراد، وزیر خزانهداری آمریکا نسبت به پیامدهای اقتصادی ادامه درگیریها هشدار داده بود و وزیر انرژی نیز درباره تأثیر جنگ بر بازار جهانی نفت و انرژی ابراز نگرانی کرده بود.
در مقابل، برخی مقامهای امنیتی و نظامی آمریکا با دیده تردید به روند توافق نگاه میکردند و نسبت به پایبندی ایران به هرگونه تفاهم احتمالی ابراز تردید داشتند.
این گزارش در حالی منتشر شده که چند روز پیش ایران و آمریکا تفاهمنامهای را برای پایان دادن به درگیریهای نظامی امضا کردند. بر اساس مفاد این تفاهمنامه، درگیریها متوقف شده، محدودیتهای اعمالشده بر بنادر ایران برداشته میشود و عبور و مرور دریایی در تنگه هرمز از سر گرفته خواهد شد.
همچنین دو طرف توافق کردهاند مذاکرات درباره برنامه هستهای ایران را در یک بازه زمانی ۶۰ روزه دنبال کنند.
معاون رئیسجمهور آمریکا نیز پیشتر اعلام کرده بود که محدودیتهای اعمالشده علیه بنادر ایران عملاً لغو شده و از زمان امضای تفاهمنامه، بیش از ۱۲ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است.
به گفته ناظران، نگرانی از افزایش قیمت انرژی، اختلال در تجارت جهانی و پیامدهای سیاسی ناشی از ادامه جنگ، از مهمترین عواملی بوده که دولت آمریکا را به سمت کاهش تنش و توافق با ایران سوق داده است.