نبرد «امالمعارک» در جنوب لبنان؛ چرا «علی الطاهر» برای اسرائیل اهمیت دارد؟
جنوب لبنان این روزها شاهد نبردی است که برخی کارشناسان از آن با عنوان «امالمعارک» یاد میکنند. ارتش اسرائیل با حملات گسترده هوایی و تلاشهای مکرر زمینی در پی تصرف ارتفاعات «علی الطاهر» است؛ نقطهای راهبردی که کنترل آن میتواند موازنه میدانی را در منطقه نبطیه به سود هر یک از طرفهای درگیر تغییر دهد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، در حالی که آتشبس در جبهه لبنان همچنان برقرار است، ارتش اسرائیل حملات گستردهای را علیه مناطق جنوبی این کشور آغاز کرده؛ حملاتی که از آن به عنوان شدیدترین عملیات نظامی اسرائیل در این منطقه از زمان آغاز جنگ غزه یاد میشود.
کانون این حملات، ارتفاعات راهبردی «علی الطاهر» در شرق شهر النبطیه است؛ منطقهای که طی روزهای گذشته به صحنه درگیریهای سنگین میان نیروهای اسرائیلی و رزمندگان حزبالله تبدیل شده است.
براساس گزارشها، حملات هوایی اسرائیل از بامداد شنبه مناطق مختلف النبطیه و روستاهای اطراف را هدف قرار داده و دهها کشته و زخمی برجای گذاشته است. همزمان، ارتش اسرائیل برای چندمین بار در روزهای اخیر تلاش کرده خود را به ارتفاعات علی الطاهر برساند، اما با مقاومت شدید نیروهای حزبالله مواجه شده است.
چرا علی الطاهر اهمیت دارد؟
اهمیت این منطقه بیش از هر چیز به موقعیت جغرافیایی آن بازمیگردد. ارتفاعات علی الطاهر بر شهر النبطیه و بخش بزرگی از جنوب لبنان اشراف دارد و هر نیرویی که کنترل آن را در اختیار بگیرد، میتواند تحرکات نظامی منطقه را زیر نظر گرفته و عملیات خود را با دقت بیشتری هدایت کند.
این ارتفاعات که حدود ۶۰۰ متر از سطح دریا ارتفاع دارند، عملا نقش یک برج دیدهبانی طبیعی را ایفا میکنند و بر محورهای ارتباطی و مناطق اطراف رود لیتانی تسلط دارند. به همین دلیل، کارشناسان نظامی آن را یکی از مهمترین نقاط راهبردی جنوب لبنان میدانند.
نبردی فرسایشی
در مقابل، حزبالله نیز این منطقه را یکی از مهمترین خطوط دفاعی خود تلقی میکند و تلاش دارد مانع هرگونه پیشروی اسرائیل شود. این گروه اعلام کرده طی روزهای اخیر چندین تلاش ارتش اسرائیل برای نفوذ به منطقه را ناکام گذاشته و خساراتی به نیروها و تجهیزات نظامی اسرائیل وارد کرده است.
به گفته تحلیلگران، اسرائیل با بمباران گسترده مناطق اطراف علی الطاهر در تلاش است مواضع پشتیبانی و خطوط دفاعی حزبالله را تضعیف کند تا زمینه برای یک عملیات زمینی فراهم شود.
مقدمه یک عملیات زمینی؟
برخی کارشناسان نظامی معتقدند حملات سنگین اخیر صرفا یک عملیات هوایی محدود نیست، بلکه میتواند مقدمهای برای پیشروی زمینی در منطقه باشد. از نگاه آنان، اسرائیل تصرف علی الطاهر را یک دستاورد مهم نظامی میداند؛ زیرا کنترل این ارتفاعات میتواند موازنه میدانی در جنوب لبنان را به سود این رژیم تغییر دهد.
با این حال، مقاومت شدید حزبالله و دشواریهای جغرافیایی منطقه نشان میدهد که هرگونه تلاش برای تصرف این ارتفاعات با هزینههای سنگینی همراه خواهد بود؛ موضوعی که نبرد بر سر علی الطاهر را به یکی از حساسترین و تعیینکنندهترین رویاروییهای کنونی در جنوب لبنان تبدیل کرده است.