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بین الملل ۳۰ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۱۸:۴۰:۰۵

دستور نتانیاهو و کاتس برای توقف حملات به لبنان

منابع عبری از دستور نخست‌وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای توقف حملات متجاوزانه ارتش این رژیم به لبنان خبر دادند.