دستور نتانیاهو و کاتس برای توقف حملات به لبنان
منابع عبری از دستور نخستوزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای توقف حملات متجاوزانه ارتش این رژیم به لبنان خبر دادند.
منابع عبری از دستور نخستوزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای توقف حملات متجاوزانه ارتش این رژیم به لبنان خبر دادند.
شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد که «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر و «یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دستور توقف عملیات ارتش رژیم علیه لبنان را صادر کردند.
کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد نتانیاهو و کاتس به ارتش دستور دادهاند که تمام عملیات در جنوب لبنان را بدون عقبنشینی از هیچ موضعی متوقف کند.