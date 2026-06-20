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دستور نتانیاهو و کاتس برای توقف حملات به لبنان

دستور نتانیاهو و کاتس برای توقف حملات به لبنان
کد خبر : 1802025
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منابع عبری از دستور نخست‌وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای توقف حملات متجاوزانه ارتش این رژیم به لبنان خبر دادند.

منابع عبری از دستور نخست‌وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی برای توقف حملات متجاوزانه ارتش این رژیم به لبنان خبر دادند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد که «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر و «یسرائیل کاتس»، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دستور توقف عملیات ارتش رژیم علیه لبنان را صادر کردند.

کانال ۱۲ رژیم صهیونیستی گزارش داد نتانیاهو و کاتس به ارتش دستور داده‌اند که تمام عملیات در جنوب لبنان را بدون عقب‌نشینی از هیچ موضعی متوقف کند.

 

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