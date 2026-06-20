ونس: اوضاع در مذاکرات با ایران خوب پیش میرود
معاون رئیسجمهور آمریکا گفت که مذاکرات با ایران بهخوبی پیش میرود.
«جی دی ونس»، معاون رئیسجمهور آمریکا گفت که مذاکرات با ایران بهخوبی پیش میرود.
معاون رئیسجمهور آمریکا به فاکس نیوز گفت: «مذاکرات با ایران فردا امکانپذیر است و وویتکاف و کوشنر به همین منظور به سوئیس رفتهاند.»
وی افزود: «اوضاع در مذاکرات با ایران خوب پیش میرود و من انتظار دارم به سوئیس بروم.»
وی افزود: «ما به توانایی خود در حفظ آتشبس اطمینان داریم.»
ونس افزود: «ما به مذاکرات با ایران فرصتی خواهیم داد.»