«جی دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا گفت که مذاکرات با ایران به‌خوبی پیش می‌رود.

‌معاون رئیس‌جمهور آمریکا به فاکس نیوز گفت: «مذاکرات با ‌ایران فردا امکان‌پذیر است و وویتکاف و کوشنر به همین منظور به سوئیس رفته‌اند.»

وی افزود: «اوضاع در مذاکرات با ایران خوب پیش می‌رود و من انتظار دارم به سوئیس بروم.»

وی افزود: «ما به توانایی خود در حفظ آتش‌بس اطمینان داریم.»

ونس افزود: «ما به مذاکرات با ‌ایران فرصتی خواهیم داد.»

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