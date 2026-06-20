حزب الله: همچنان به آتشبس متعهد هستیم
حزبالله اعلام کرد که به آتشبس متعهد است.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، حزبالله اعلام کرد که به آتشبس متعهد است.
حزبالله اعلام کرد که در حالی که به آتشبس متعهد است، در مقابله با هرگونه تلاش اسرائیل برای تصرف سرزمینهای لبنان تردید نخواهد کرد.
این گروه در بیانیهای افزود که به نیروهای اسرائیلی که شب گذشته به سمت منطقهای در نزدیکی نبطیه در جنوب لبنان پیشروی کرده بودند، حمله کرده است.
حزبالله از نقض آتشبس توسط اسرائیل که از دیشب آغاز شده و امروز نیز ادامه دارد، انتقاد کرد و افزود که از عصر جمعه، حتی پس از نقض آتشبس توسط اسرائیل از همان لحظات اولیه، به آن پایبند بوده است.
این گروه اعلام کرد: «با این حال، با توجه به سابقه خیانت و خائن بودن دشمن، همچنان هوشیار و آماده پاسخگویی هستیم.»