به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز -شمبه- اعلام کرد که در طی شبانه روز گذشته نیروهای مسلح این کشور ۷۴۰ فروند پهپاد اوکراینی را منهدم کردند.

وزارتخانه گزارش داد: «سامانه‌های پدافند هوایی طی شبانه روز گذشته ۷۴۰ فروند پهپاد اوکراینی، دو موشک هیمارس و ۱۳ بمب هوایی هدایت‌شونده را رهگیری و منهدم کردند».

به گزارش وزارت دفاع روسیه، تاسیسات سوخت و انرژی و زیرساخت‌های حمل و نقل مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین نیز هدف قرار گرفتند.

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