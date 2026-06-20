وزارت دفاع روسیه:
زیرساختهای حملونقل و انرژی مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین هدف قرار گرفتند
وزرات دفاع روسیه اعلام کرد که زیرساختهای حمل و نقل و انرژی مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین را هدف قرار داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز -شمبه- اعلام کرد که در طی شبانه روز گذشته نیروهای مسلح این کشور ۷۴۰ فروند پهپاد اوکراینی را منهدم کردند.
وزارتخانه گزارش داد: «سامانههای پدافند هوایی طی شبانه روز گذشته ۷۴۰ فروند پهپاد اوکراینی، دو موشک هیمارس و ۱۳ بمب هوایی هدایتشونده را رهگیری و منهدم کردند».
به گزارش وزارت دفاع روسیه، تاسیسات سوخت و انرژی و زیرساختهای حمل و نقل مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین نیز هدف قرار گرفتند.