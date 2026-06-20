یک کشته و چندین زخمی در پی برخورد دو قطار در انگلیس
پلیس انگلیس اعلان کرد که در پی برخورد دو قطار در این کشور یک تن کشته و چندین نفر مجروح شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، پلیس حمل و نقل انگلیس روزگذشته -جمعه- اعلام کرد که در اثر برخورد دو قطار در این بد فورد در شرق این کشور، یک نفر کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند.
بر اساس گزارش، حدود ساعت ۵:۱۵ بعد از ظهر به وقت محلی، با خدمات اورژانس منطقه، تماس گرفته شد. گزارشها حاکی از آن است که این تصادف منجر به جراحات متعدد شده است.
«کییر استارمر»، نخست وزیر انگلیس، در بیانیهای گفت: «من با خانواده فردی که متاسفانه جان خود را از دست داده و با کسانی که به شدت مجروح شدهاند، ابراز همدردی میکنم».