پیام رهبری مسیر مذاکرات را مشخص کرد| ایران و آمریکا در وضعیت تعلیق محتاطانه

به گزارش ایلنا به نقل از الاخبار، روند مذاکرات ایران و آمریکا وارد مرحله‌ای محتاطانه شده است. منابع نزدیک به ساختار تصمیم‌گیری در تهران اعلام کرده‌اند که لغو نشست سوئیس به درخواست ایران انجام شده و دلیل آن، عدم مشاهده نشانه‌های عملی از اجرای تفاهم اولیه از سوی طرف آمریکایی بوده است.

در مقابل، کاخ سفید اعلام کرده است که سفر جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا به سوئیس، به دلایل لجستیکی لغو شده است.

بر اساس برنامه اولیه، این نشست قرار بود آغازگر دوره ۶۰ روزه مذاکرات هسته‌ای بر پایه تفاهم اخیر دو کشور باشد؛ تفاهمی که به‌صورت غیرحضوری و با امضای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا منعقد شده بود.

با این حال، وزارت خارجه سوئیس در بیانیه‌ای اعلام کرد هنوز زمان مشخصی برای آغاز رسمی مذاکرات تعیین نشده است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز تأکید کرده است که رایزنی‌ها از طریق میانجی‌ها ادامه دارد و به‌محض فراهم شدن شرایط، زمان آغاز مذاکرات اعلام خواهد شد.

در همین حال، تحولات منطقه‌ای، به‌ویژه افزایش تنش‌ها در لبنان و اختلاف بر سر اجرای بند مربوط به این کشور در تفاهم اخیر، بر روند گفت‌وگوها سایه انداخته است. در این بند بر توقف فوری درگیری‌ها در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان تأکید شده، اما تهران خواستار اجرای کامل آن همراه با خروج نیروهای اشغالگر از خاک لبنان است.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در واکنش به اظهارات اخیر مقامات اسرائیلی گفت سیاست‌های تل‌آویو در جهت تداوم جنگ و بی‌ثباتی منطقه‌ای است.

هم‌زمان، برخی رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از جمله خبرگزاری تسنیم، خواستار بازنگری جدی در روند مذاکرات و حتی اعمال فشارهای اقتصادی و راهبردی از جمله در تنگه هرمز شده‌اند.

در این میان، پیام اخیر آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران چارچوب جدیدی برای ادامه مسیر مذاکرات ترسیم کرده است. این پیام ضمن تایید اصل گفت‌وگو با آمریکا، بر بی‌اعتمادی به تعهدات واشنگتن و لزوم پایبندی دقیق به خطوط قرمز جمهوری اسلامی تأکید دارد.

در واکنش به این پیام، مسعود پزشکیان اعلام کرد دولت و شورای عالی امنیت ملی با دقت کامل نسبت به نگرانی‌های رهبری عمل خواهند کرد. محمدباقر قالیباف نیز این پیام را «نقشه راه» توصیف کرده و گفته است ایران در برابر هرگونه نقض تعهدات، پاسخ متقابل خواهد داد.

در همین حال، گزارش‌هایی از افزایش رفت‌وآمد نفتکش‌ها در تنگه هرمز منتشر شده است. به گزارش بلومبرگ، ۱۱ نفتکش حامل نفت ایران طی روزهای اخیر از بندر چابهار حرکت کرده‌اند.

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