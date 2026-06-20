به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت امور خارجه و مهاجران یمن (در صنعا) در بیانیه‌ای نسبت به ادامه حملات رژیم صهیونیستی به لبنان هشدار داد و تأکید کرد محور مقاومت در برابر این روند «بی‌عمل نخواهد ماند».

در این بیانیه آمده است که این وزارتخانه بار دیگر به رژیم صهیونیستی درباره ادامه حملات به لبنان هشدار می‌دهد؛ حملاتی که از آغاز درگیری‌ها در ماه مارس گذشته تاکنون به کشته و زخمی شدن هزاران نفر و تخریب گسترده تأسیسات غیرنظامی منجر شده است.

در این بیانیه، اقدامات رژیم صهیونیستی علیه لبنان «نقض آشکار قوانین بین‌المللی» و «تخطی صریح از تفاهم‌نامه‌ای» توصیف شده که بر اساس آن باید تمامی عملیات‌های نظامی در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، متوقف می‌شد.

انصارالله همچنین تاکید کرده است که رژیم صهیونیستی با تشدید تنش‌ها در پی تضعیف تلاش‌های منطقه‌ای برای پایان دادن به درگیری‌ها و برهم زدن روند برقراری ثبات و امنیت در منطقه است.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است که «محور مقاومت و جهاد» در برابر تداوم حملات رژیم صهیونیستی «بی‌عمل نخواهد ماند».

وزارت خارجه یمن همچنین ضمن حمایت از عملیات گروه‌های مقاومت در لبنان، این اقدامات را «مشروع» و در چارچوب حق دفاع از خود دانسته و مدعی شده است که این اقدامات خسارات سنگینی به طرف مقابل وارد کرده است.

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