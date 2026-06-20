خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار یمن به اسرائیل؛ محور مقاومت وارد معادله لبنان می‌شود

هشدار یمن به اسرائیل؛ محور مقاومت وارد معادله لبنان می‌شود
کد خبر : 1801631
لینک کوتاه کپی شد.

وزارت امور خارجه یمت یمن در بیانیه‌ای با محکوم کردن ادامه حملات اسرائیل به لبنان، تأکید کرد محور مقاومت در برابر این اقدامات ساکت نخواهد ماند؛ اظهاراتی که بر شدت گرفتن فضای تنش در منطقه دلالت دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت امور خارجه و مهاجران یمن (در صنعا) در بیانیه‌ای نسبت به ادامه حملات رژیم صهیونیستی به لبنان هشدار داد و تأکید کرد محور مقاومت در برابر این روند «بی‌عمل نخواهد ماند».

در این بیانیه آمده است که این وزارتخانه بار دیگر به رژیم صهیونیستی درباره ادامه حملات به لبنان هشدار می‌دهد؛ حملاتی که از آغاز درگیری‌ها در ماه مارس گذشته تاکنون به کشته و زخمی شدن هزاران نفر و تخریب گسترده تأسیسات غیرنظامی منجر شده است.

در این بیانیه، اقدامات رژیم صهیونیستی علیه لبنان «نقض آشکار قوانین بین‌المللی» و «تخطی صریح از تفاهم‌نامه‌ای» توصیف شده که بر اساس آن باید تمامی عملیات‌های نظامی در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، متوقف می‌شد.

انصارالله همچنین تاکید کرده است که رژیم صهیونیستی با تشدید تنش‌ها در پی تضعیف تلاش‌های منطقه‌ای برای پایان دادن به درگیری‌ها و برهم زدن روند برقراری ثبات و امنیت در منطقه است.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است که «محور مقاومت و جهاد» در برابر تداوم حملات رژیم صهیونیستی «بی‌عمل نخواهد ماند».

وزارت خارجه یمن همچنین ضمن حمایت از عملیات گروه‌های مقاومت در لبنان، این اقدامات را «مشروع» و در چارچوب حق دفاع از خود دانسته و مدعی شده است که این اقدامات خسارات سنگینی به طرف مقابل وارد کرده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی