مذاکرات سوئیس پشت دروازه لبنان؛ ایران اجرای تعهدات را مطالبه کرد

به گزارش ایلنا، دور نخست مذاکرات ایران و آمریکا که قرار بود روز جمعه در اقامتگاه بورگن‌اشتوک سوئیس برگزار شود، در آخرین ساعات پیش از آغاز به تعویق افتاد. این در حالی است که تلاش‌های دیپلماتیک برای حفظ مسیر گفت‌وگوها و فراهم کردن زمینه برگزاری نشست در روزهای آینده ادامه دارد.

پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا راهی سوئیس خواهد شد تا در مذاکرات احتمالی با طرف ایرانی شرکت کند. همچنین منابع آگاه از احتمال سفر سید عباس عراقچیُ وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به سوئیس خبر داده‌اند، هرچند زمان نهایی این سفر هنوز قطعی نشده است.

بر اساس این گزارش، تهران تأکید کرده است که پیش از آغاز مذاکرات، باید آتش‌بس در لبنان به‌صورت واقعی و میدانی اجرا شود. منابع مطلع می‌گویند عراقچی در گفت‌وگو با برخی همتایان خود، موضوع توقف حملات اسرائیل به لبنان را مسئله‌ای حیاتی برای جمهوری اسلامی ایران توصیف کرده است.

وزارت امور خارجه سوئیس نیز با تأیید تعویق نشست اعلام کرد که تمامی مقدمات و هماهنگی‌های لازم برای میزبانی مذاکرات همچنان در حال انجام است و این کشور آماده تسهیل گفت‌وگوها در هر زمان خواهد بود.

گزارش‌ها حاکی از آن است که ادامه درگیری‌ها در جبهه لبنان مهم‌ترین عامل تعویق مذاکرات بوده است. شبکه سی‌ان‌ان نیوز نیز به نقل از منابع خود اعلام کرد که ایران خواستار دریافت تضمین‌های مشخص درباره توقف حملات اسرائیل به لبنان پیش از ورود به مذاکرات شده است.

این مطالبه از نگاه تهران در چارچوب مفاد تفاهمات اخیر میان دو طرف قرار دارد؛ تفاهماتی که بر ضرورت توقف درگیری‌ها در تمامی جبهه‌های منطقه‌ای تاکید می‌کند. با این حال، تداوم عملیات نظامی اسرائیل در لبنان همچنان یکی از موانع اصلی پیش روی روند سیاسی به شمار می‌رود.

در همین حال، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر که از مهم‌ترین میانجی‌های این پرونده محسوب می‌شود، وارد سوئیس شده تا رایزنی‌های فشرده‌ای را با طرف‌های مختلف انجام دهد.

از سوی دیگر، مقامات ایرانی ضمن تأکید بر آمادگی برای ادامه مذاکرات، تصریح کرده‌اند که پیشرفت گفت‌وگوها به میزان پایبندی طرف آمریکایی به تعهدات خود بستگی دارد. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، اعلام کرد تهران برای برگزاری فوری نشست عجله‌ای ندارد و مذاکرات زمانی وارد مرحله جدید خواهد شد که شرایط لازم برای اجرای تعهدات فراهم شود.

عباس عراقچی نیز در تماس تلفنی با وزیر خارجه پاکستان، مسئولیت پایان دادن به تنش‌ها در تمامی جبهه‌ها از جمله لبنان را متوجه واشنگتن دانست و نسبت به هرگونه نقض تعهدات هشدار داد.

در سوی مقابل، دونالد ترامپُ رئیس‌جمهور آمریکا ضمن ابراز خوش‌بینی نسبت به دستیابی به توافق، بار دیگر از سیاست فشار و تهدید علیه ایران سخن گفت. او در عین حال مدعی شد که روابط نزدیکی با بنیامین نتانیاهو دارد، اما باید مانع اقداماتی شود که می‌تواند روند دستیابی به توافق را با مشکل مواجه کند.

با وجود تعویق نشست سوئیس، شواهد نشان می‌دهد کانال‌های ارتباطی میان تهران و واشنگتن همچنان فعال است و طرف‌های میانجی در تلاش هستند تا با کاهش تنش‌های منطقه‌ای، زمینه آغاز مذاکرات رسمی و ورود به مرحله تدوین توافق نهایی را فراهم کنند.