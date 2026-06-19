به گزارش ایلنا به نقل از المنار، شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، در مراسم مرکزی شورای عاشورایی که از سوی حزب‌الله در مرقد سید حسن نصر الله در ضاحیه جنوبی بیروت در حال برگزاری است، تاکید کرد: تمام پروژه‌ای که حزب‌الله پیش می‌برد زیر سایه شعار «حسین (ع) راه و روش ماست» قرار دارد و این به معنای آن است که ما در تک‌تک گام‌های زندگی خود پیروز و منصور هستیم. ما آزاد آفریده شده‌ایم، از همین رو برگزیده‌ایم که ظلم، اشغالگری و قیمومیت بیگانگان را قاطعانه رد کنیم.

شیخ نعیم قاسم با تاکید بر لزوم پاسخ به تجاوزات دشمن تاکید کرد: هر گامی که در آن با اشغالگری مخالفت می‌کنیم، برای ما یک پیروزی به شمار می‌رود. وقتی دشمن با سلاح با ما رودرو می‌شود، ما نیز با سلاح و ابزارهای مناسب در برابر او می‌ایستیم. ما در راه خدا برای آزادی خاکمان و حمایت از مردممان جهاد می‌کنیم.

وی افزود: کسی موفق است که در جهاد با نفس و جهاد با دشمن سربلند بیرون بیاید و این یعنی ما پیروزیم. ما بر اساس شرایط و داده‌های موجود مجاهدت می‌کنیم و آغوش گشودن انسان برای پروژه جهاد، به معنای پیروزی همیشگی اوست. هر زمان که تجاوزی صورت گیرد، مواجهه و ایستادگی بر ما واجب است.

دبیر کل حزب الله با اشاره به فرهنگ شهادت‌طلبی خاطرنشان کرد: ما هیچ هراسی از مرگ نداریم و این باور، جزء لاینفک و از مولفه های اصلی پیروزی است. نترسیدن ما از مرگ به این معناست که در مواجهه با دشمنی که ما را به مرگ تهدید می‌کند، همواره دست برتر و پیروز را داریم. امروز ما به عنوان مقاومت، حتی اگر تحت این تهدیدها احدی از ما باقی نماند، باز هم به تکلیف خود عمل خواهیم کرد.

وی گفت: ایثار و فداکاری با جان و مال برای ما هیچ مرزی ندارد و این خود یکی از معیارهای اصلی پیروزی است. برای ما مهم این است که خودمان به پیروز بودنمان باور راسخ داریم و اقناع دیگرانی که اصرار دارند این پیروزی را نادیده بگیرند و به آن اعتراف نکنند، هیچ اهمیتی برای ما ندارد.

دبیر کل حزب الله اظهار داشت: طبق قواعد و استانداردهای ما، دشمن صهیونیستی شکست‌خورده است؛ چرا که نتوانست ثبات، پایداری و مقاومت ما را در هم بشکند. متحمل شدن خسارت‌های سنگین و کلان، بسیار کم‌هزینه‌تر و ناچیزتر از تن دادن به تسلیم و فروپاشی است.

وی در ادامه تاکید کرد: وقتی ما توانایی دستیابی به پیروزی را داریم، چرا باید تسلیم شویم زیرا این مردم همواره در مسیر و خط مشی امام حسین (ع) گام برمی‌دارند.

دبیرکل حزب الله با یادآوری مسئولیت مواجهه با دشمن به برخی طیف‌ها تاکید کرد: این یک تجاوز آشکار از سوی رژیم اسرائیلی است؛ پس چرا شما در برابر آن نمی‌ایستید و مقابله نمی‌کنید؟ پیروزی تنها به دست خداوند است. برای رسیدن به آن، ابتدا باید جان‌فشانی‌ها، فداکاری‌ها کرد و تلاش‌های لازم را انجام داد و پس از آن است که پیروزی فرا می‌رسد.

دبیرکل حزب‌الله با تشریح ابعاد توطئه‌های جاری علیه مقاومت اظهار داشت: طرح و نقشه دشمنان بر این پایه استوار است که ساختار و قدرت سیاسی در لبنان را به ویترین و چتری برای رویارویی با مقاومت و سرنگونی آن تبدیل کنند. این توطئه همچنین شامل بستن تمام گذرگاه‌ها و مرزهاست تا از رسیدن سلاح، تجهیزات فنی و هر آنچه که موجب تقویت توانمندی‌های مقاومت می‌شود، جلوگیری کنند.

وی افزود: نقشه دشمنان علاوه بر این، تحمیل یک محاصره و تحریم مالی همه‌جانبه و تحریک ارتش لبنان در برابر مقاومت را در بر می‌گیرد؛ با این حال، هوشیاری و آگاهی ارتش و فرماندهان و مسئولان آن، مانع از شکل‌گیری این فتنه و ایجاد رویارویی میان ارتش و مقاومت شده است.

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: طرح و نقشه دشمنان شامل اعمال فشار بر سوریه برای مداخله در بحران بود به این شکل که هدف آن‌ها این بود که سوریه از جبهه شمال و اسرائیل از جبهه جنوب، مقاومت را مانند یک گازانبر تحت فشار قرار دهند، اما دمشق هرگز به این خواسته تن نداد.

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