واکنش ریاض درباره بازسازی ایران با دلارهای خلیجفارس
در پی انتشار گزارشهایی درباره تشکیل صندوق ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی ایران با مشارکت کشورهای خلیج فارس، وزیر خارجه عربستان اعلام کرد ریاض هنوز در این باره تصمیم یا اطلاعات مشخصی ندارد.
به گزارش ایلنا، فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی، امروز- پنجشنبه- در گفتوگو با شبکه «الحدث» در پاسخ به پرسشی درباره بند جنجالی توافق ایران و آمریکا که به تشکیل صندوقی با مشارکت مالی کشورهای خلیج فارس برای بازسازی ایران اشاره دارد، گفت: «اطلاعی از جزئیات این موضوع ندارم.»
این اظهارات در حالی مطرح شده است که بر اساس گزارشها، در یکی از بندهای توافق ۱۴ مادهای میان واشنگتن و تهران، به تدوین طرحی با همکاری شرکای منطقهای برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران با ارزشی حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار اشاره شده است.
در متن منتشرشده از سوی برخی طرفها، آمده است که این طرح باید ظرف ۶۰ روز در قالب توافق نهایی، سازوکار اجرایی مشخصی پیدا کند و آمریکا نیز متعهد به صدور مجوزها و معافیتهای لازم برای اجرای آن خواهد بود.
با این حال، مقامهای آمریکایی بهطور رسمی جزئیات مربوط به نقش کشورهای خلیج فارس در تأمین مالی این طرح را تأیید نکردهاند.
وزیر خارجه عربستان در ادامه با اشاره به روند روابط ریاض و تهران گفت: «ما در ابتدای مسیر بازسازی روابط با ایران بر اساس تفاهم پکن بودیم، اما این روند با چالشهایی مواجه شده است.»
وی تأکید کرد: «از نظر ما، ابتدا باید اعتمادسازی میان دو طرف صورت گیرد و سپس میتوان درباره هرگونه همکاری اقتصادی با ایران صحبت کرد.»
روابط ایران و عربستان در سال ۲۰۱۶ قطع شد و در سال ۲۰۲۳ با میانجیگری چین از سر گرفته شد، اما طی ماههای اخیر بهدلیل تنشهای منطقهای بار دیگر با فراز و نشیبهایی همراه بوده است.