ونس: مهلت ۶۰ روزه توافق با ایران از امروز آغاز شد
معاون رئیسجمهور آمریکا با اعلام آغاز رسمی دوره ۶۰ روزه پیشبینیشده در توافق موقت میان تهران و واشنگتن، اظهار داشت ایران تاکنون به تعهدات اولیه خود پایبند بوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، امروز- پنجشنبه- اعلام کرد که مهلت ۶۰ روزه تعیینشده در تفاهمنامه اخیر میان ایران و آمریکا از امروز آغاز شده است.
ونس در نشست خبری کاخ سفید تصریح کرد پس از امضای تفاهمنامه میان تهران و واشنگتن برای پایان دادن به جنگ، بیش از ۱۲.۵ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور کرده است. به گفته وی، این میزان بالاترین حجم عبور نفت از زمان آغاز درگیریها به شمار میرود.
معاون رئیسجمهور آمریکا همچنین افزود ایران در ساعات گذشته هیچ اقدامی علیه کشتیهای عبوری انجام نداده و این موضوع نشان میدهد تهران تاکنون به مفاد اولیه توافق پایبند بوده است.
وی با تمجید از سیاستهای دولت ترامپ، توافق اخیر را «پیروزی برای مردم آمریکا و رئیسجمهور این کشور» توصیف کرد و گفت واشنگتن تا زمانی که «رفتار مورد انتظار» را از ایران مشاهده نکند، نه تحریمها را کاهش خواهد داد و نه منابع مالی در اختیار تهران قرار میدهد.
ونس در ادامه با اشاره به مرحله نخست اجرای توافق اظهار داشت آمریکا متعهد به انجام تعهدات اولیه خود است و نیروهای این کشور در خاورمیانه تاکنون امکان عبور بیش از ۱۲ کشتی را از محدوده محاصره دریایی فراهم کردهاند.
وی همچنین با تکرار مواضع همیشگی واشنگتن درباره برنامه هستهای ایران مدعی شد هرگونه توافق نهایی باید بهگونهای باشد که ایران نتواند به سلاح هستهای دست یابد یا از گروههای مورد حمایت خود در منطقه پشتیبانی مالی کند. ونس در عین حال ادعا کرد اقتصاد ایران تحت فشار شدید تحریمها قرار دارد و تهران برای بازگشت به اقتصاد جهانی ناچار به تغییر رویکرد خود خواهد بود.
معاون ترامپ تأکید کرد سیاست «فشار حداکثری» و محدودیتهای اقتصادی علیه ایران همچنان ادامه خواهد داشت و آمریکا تنها در صورت مشاهده تغییرات اساسی در رفتار تهران، درباره کاهش این فشارها تصمیم خواهد گرفت.
وی همچنین مدعی شد توان نظامی متعارف ایران به شدت تضعیف شده و ظرفیت این کشور برای تهدید همسایگانش تا حد زیادی از بین رفته است.
ونس در بخش دیگری از سخنان خود به لبنان پرداخت و گفت یکی از اهداف توافق صلح میان ایران و آمریکا، تقویت نقش دولت لبنان در تأمین امنیت جنوب این کشور است. او مدعی شد واشنگتن خواهان آن است که دولت لبنان، نه حزبالله، مسئولیت کامل امنیت این منطقه را برعهده بگیرد تا بهانهای برای حملات اسرائیل به جنوب لبنان و بیروت وجود نداشته باشد.
معاون رئیسجمهور آمریکا همچنین فاش کرد که در جریان مذاکرات، چندین بار روند دستیابی به توافق تحت تأثیر حملات اسرائیل به اهدافی در لبنان قرار گرفته است. با این حال، وی تأکید کرد دولت ترامپ همچنان از «حق دفاع از خود» برای اسرائیل حمایت میکند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که دونالد ترامپ نیز ساعاتی پیش با اشاره به تداوم جریان صادرات نفت از منطقه، بار دیگر مدعی شد ایران هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت و توافق اخیر موجب افزایش ثبات اقتصادی و امنیتی شده است.