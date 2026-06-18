سند ارسالی کاخ سفید به کنگره، جزئیات توافق ایران و آمریکا را فاش کرد

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید، امروز- پنج‌شنبه- نسخه‌ای از توافق موقت میان ایران و آمریکا را برای کنگره این کشور ارسال کرد؛ توافقی که یک روز پس از امضای آن از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، جزئیات بیشتری از تفاهم میان دو طرف را آشکار کرده است.

بر اساس این سند، تهران و واشنگتن توافق کرده‌اند تمامی عملیات‌های نظامی را در همه جبهه‌ها، از جمله لبنان، به‌طور فوری و دائمی متوقف کنند. هدف از این اقدام، تثبیت آتش‌بس و جلوگیری از بازگشت تنش‌ها در طول مذاکرات عنوان شده است.

در ادامه، دو طرف وارد یک دوره مذاکره ۶۰ روزه برای دستیابی به توافق نهایی خواهند شد؛ مهلتی که در صورت توافق مشترک، قابل تمدید است.

مطابق مفاد سند، آمریکا متعهد شده است ظرف ۳۰ روز محاصره دریایی اعمال‌شده علیه ایران را به‌طور کامل لغو کند. در مقابل، ایران نیز عبور ایمن و بدون هزینه کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز را برای مدت ۶۰ روز تضمین خواهد کرد.

این سند همچنین از برنامه‌ریزی برای خروج نیروهای آمریکایی از پیرامون ایران خبر می‌دهد. بر اساس توافق، در صورت دستیابی به توافق نهایی، واشنگتن موظف خواهد بود نیروهای خود را ظرف ۳۰ روز از مناطق اطراف ایران خارج کند.

در بخش اقتصادی، توافق حاوی یکی از مهم‌ترین امتیازات پیش‌بینی‌شده برای دوران پس از توافق است. طبق این سند، آمریکا به همراه برخی شرکای منطقه‌ای خود، طرحی برای بازسازی و توسعه اقتصادی ایران با ارزشی تا ۳۰۰ میلیارد دلار تدوین خواهد کرد که اجرای آن به نهایی شدن توافق میان دو کشور وابسته است.

همچنین واشنگتن متعهد شده است در چارچوب توافق نهایی، تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران را لغو کرده و با صدور معافیت‌های لازم، زمینه تداوم صادرات نفت ایران به بازارهای جهانی را فراهم کند.

در خصوص دارایی‌های مسدودشده ایران در خارج از کشور نیز سند تأکید می‌کند که نحوه آزادسازی این منابع مالی در مذاکرات آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در بخش هسته‌ای، ایران متعهد شده است به سمت تولید یا دستیابی به سلاح هسته‌ای نرود؛ با این حال، تعیین تکلیف جزئیات فنی برنامه هسته‌ای و ذخایر موجود مواد هسته‌ای به مذاکرات بعدی موکول شده است.

بر اساس این سند، توافق نهایی احتمالی میان ایران و آمریکا قرار است در قالب قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب برسد؛ اقدامی که می‌تواند به توافق، ضمانت اجرایی و اعتبار حقوقی بین‌المللی بدهد.

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