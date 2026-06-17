به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، در آستانه برگزاری مراسم امضای تفاهم‌نامه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، توجه‌ها به منطقه بورگن‌اشتوک سوئیس معطوف شده است؛ جایی که قرار است روز جمعه میزبان این رویداد مهم دیپلماتیک باشد.

دولت سوئیس اعلام کرده است که با هدف تأمین امنیت کامل این مراسم، مجموعه‌ای از تدابیر ویژه امنیتی را به اجرا خواهد گذاشت. بر اساس این تصمیم، حدود دو هزار نیروی نظامی در منطقه مستقر می‌شوند تا از زیرساخت‌ها، محل برگزاری نشست و مسیرهای تردد هیئت‌های خارجی محافظت کنند.

این نیروها همچنین در زمینه‌های مراقبت، پشتیبانی لجستیکی، حمل‌ونقل و عملیات شناسایی به پلیس محلی منطقه «نیدوالدن» کمک خواهند کرد. مقام‌های سوئیسی تأکید کرده‌اند که این اقدامات در چارچوب تکمیل طرح امنیتی مقامات منطقه‌ای انجام می‌شود.

در کنار تدابیر زمینی، دولت سوئیس همچنین از اعمال محدودیت موقت در حریم هوایی این کشور خبر داده است. بر اساس این تصمیم، پروازها در بازه زمانی ۱۸ تا ۲۰ ژوئن ۲۰۲۶ و در شعاع ۴۶ کیلومتری اطراف منطقه بورگن‌اشتوک محدود خواهد شد. نیروی هوایی سوئیس نیز مأموریت پایش و کنترل تقویت‌شده فضای هوایی را بر عهده خواهد داشت.

مقام‌های سوئیسی اعلام کرده‌اند که این محدودیت‌ها برای تضمین امنیت هیئت‌های حاضر در نشست و جلوگیری از هرگونه تهدید احتمالی اعمال می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، انتظار می‌رود روز جمعه ۱۹ ژوئن، نمایندگان ارشد آمریکا و ایران به‌طور رسمی تفاهم‌نامه نهایی‌شده را در این منطقه امضا کنند. همچنین نمایندگانی از قطر و پاکستان نیز در این مراسم حضور خواهند داشت.

منابع مطلع می‌گویند انتخاب بورگن‌اشتوک برای این رویداد، تنها یک تصمیم فنی نیست، بلکه دارای ابعاد امنیتی و سیاسی نیز هست. این منطقه کوهستانی که بر فراز دریاچه لوسرن قرار دارد، طی دهه‌های گذشته به یکی از مراکز مهم میزبانی نشست‌های حساس بین‌المللی تبدیل شده است.

سوئیس به عنوان یکی از کشورهای دارای سیاست بی‌طرفی سنتی، همواره نقش مهمی در میزبانی و تسهیل مذاکرات پیچیده بین‌المللی ایفا کرده است. همین ویژگی‌ها در کنار زیرساخت‌های پیشرفته و موقعیت جغرافیایی امن، بورگن‌اشتوک را به گزینه‌ای مناسب برای نشست‌های محرمانه و سطح بالا تبدیل کرده است.

اکنون با توجه به حساسیت بالای توافق میان تهران و واشنگتن، این منطقه بار دیگر در کانون توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفته و به صحنه یکی از مهم‌ترین رویدادهای دیپلماتیک سال تبدیل شده است.

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