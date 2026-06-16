نگرانی اروپا از به حاشیه رفتن در مذاکرات واشنگتن-مسکو

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، نشریه پولیتیکو گزارش داد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا نگرانند که

«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، بدون مشارکت متحدان اروپایی واشنگتن، به دنبال مذاکره با روسیه باشد.

به گزارش این نشریه، نگرانی‌ها در اروپا به دلیل تماس‌های اخیر بین ترامپ و «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، از جمله تماس تلفنی در ۱۴ ژوئن که حدود یک ساعت به طول انجامید، افزایش یافته است.

پولیتیکو همچنین اشاره کرد که مقامات اروپایی نگران احتمال سفر جدید از سوی «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه و «جرد کوشنر»، داماد ترامپ، به مسکو هستند.

این نشریه اعلام کرد که چنین تحولاتی نگرانی‌ها را مبنی بر اینکه واشنگتن ممکن است مذاکرات مستقیم دوجانبه با مسکو را دنبال کند و شرکای اروپایی را به حاشیه براند، افزایش داده است.

در این گزارش افزوده شد که دولت‌های اروپایی در بحبوحه بحث‌های جاری در مورد مسائل امنیتی و تلاش‌ها برای حل بحران‌های بین‌المللی، تماس‌های ایالات متحده و روسیه را از نزدیک زیر نظر دارند.

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