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پیام تبریک پوتین به مناسبت تولد شی جین پینگ

پیام تبریک پوتین به مناسبت تولد شی جین پینگ
کد خبر : 1799445
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رئیس جمهور روسیه در پیامی به همتای چینی خود سالروز تولد وی را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، کاخ کرملین گزارش داد که «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه، در پیامی به «شی جین پینگ» همتای چینی خود، سالروز تولد وی را صمیمانه تبریک گفت.

 رئیس جمهور روسیه تاکید کرد: «چین تحت رهبری شما به دستاوردهای چشمگیری دست یافته و در حال تقویت جایگاه خود در عرصه جهانی است».

 پوتین افزود که توافقات حاصل شده در پکن برای تقویت مشارکت جامع میان دو کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و دو کشور به گفت‌وگوی سازنده و همکاری نزدیک در راستای ایجاد نظم جهانی چندقطبی عادلانه و دموکراتیک ادامه خواهند داد.

 

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