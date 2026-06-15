ماکرون:
توافق بین ایالات متحده و ایران باید سریع و کامل اجرایی شود
رئیس جمهور فرانسه، خواستار اجرای سریع و کامل توافق بین ایالات متحده و ایران شد و گفت که این توافق باید امکان بازگشایی فوری و بدون قید و شرط تنگه هرمز را فراهم کند.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «امانوئل ماکرون»، رئیس جمهور فرانسه، خواستار اجرای سریع و کامل توافق بین ایالات متحده و ایران شد و گفت که این توافق باید امکان بازگشایی فوری و بدون قید و شرط تنگه هرمز را فراهم کند.
وی در بیانیهای که در پلتفرم ایکس منتشر شد، گفت که فرانسه آماده است از طریق مأموریت دریایی بینالمللی که به طور مشترک با بریتانیا رهبری میکند، از بازگشایی تنگه هرمز حمایت کند.
ماکرون نوشت: «ازسرگیری ترافیک دریایی، بدون محدودیت یا هزینه، شرط ضروری برای ثبات منطقهای و اقتصاد جهانی است.»
رئیس جمهور فرانسه افزود که این توافق راه را برای مذاکرات گستردهتر با هدف تقویت صلح و امنیت در سراسر خاورمیانه هموار میکند.