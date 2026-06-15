خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آمریکا دستور بازگشایی تنگه هرمز را همزمان با امضای توافق با ایران صادر می‌کند

آمریکا دستور بازگشایی تنگه هرمز را همزمان با امضای توافق با ایران صادر می‌کند
کد خبر : 1799215
لینک کوتاه کپی شد.

رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند ارتش این کشور دستور گرفته است همزمان با امضای توافق با ایران در روز جمعه، روند رفع محدودیت‌ها در تنگه هرمز و بازگشایی مسیر کشتیرانی را آغاز کند.

به گزارش ایلنا، «سی‌ان‌ان نیوز» به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد نیروهای این کشور مامور شده‌اند روز جمعه، همزمان با نهایی شدن توافق میان تهران و واشنگتن، اجرای دستور بازگشایی تنگه هرمز را آغاز کنند.

بر اساس این گزارش، اجرای این اقدام منوط به امضای رسمی توافق میان دو طرف است.

دونالد ترامپ پیش‌تر پس از اعلام توافق با ایران گفته بود دستور رفع فوری محدودیت‌های دریایی صادر شده و تنگه هرمز دوباره به روی کشتی‌های تجاری باز خواهد شد.

او همچنین در پیام‌هایی در شبکه اجتماعی خود تأکید کرده بود با اجرای این توافق، جریان تجارت و انتقال نفت در منطقه از سر گرفته می‌شود و شرایط به حالت عادی بازمی‌گردد.

در همین حال، برخی رسانه‌ها از جمله منابع ایرانی گزارش داده‌اند پیش‌نویس توافق شامل بندهایی درباره رفع تدریجی محدودیت‌ها و بازگشایی کامل تنگه هرمز در یک بازه زمانی مشخص است.

بر اساس این گزارش‌ها، موضوع امنیت کشتیرانی و تردد در خلیج‌فارس نیز یکی از محورهای اصلی توافق میان تهران و واشنگتن عنوان شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی