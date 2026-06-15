آمریکا دستور بازگشایی تنگه هرمز را همزمان با امضای توافق با ایران صادر میکند
رسانههای آمریکایی گزارش دادند ارتش این کشور دستور گرفته است همزمان با امضای توافق با ایران در روز جمعه، روند رفع محدودیتها در تنگه هرمز و بازگشایی مسیر کشتیرانی را آغاز کند.
به گزارش ایلنا، «سیانان نیوز» به نقل از یک مقام آمریکایی اعلام کرد نیروهای این کشور مامور شدهاند روز جمعه، همزمان با نهایی شدن توافق میان تهران و واشنگتن، اجرای دستور بازگشایی تنگه هرمز را آغاز کنند.
بر اساس این گزارش، اجرای این اقدام منوط به امضای رسمی توافق میان دو طرف است.
دونالد ترامپ پیشتر پس از اعلام توافق با ایران گفته بود دستور رفع فوری محدودیتهای دریایی صادر شده و تنگه هرمز دوباره به روی کشتیهای تجاری باز خواهد شد.
او همچنین در پیامهایی در شبکه اجتماعی خود تأکید کرده بود با اجرای این توافق، جریان تجارت و انتقال نفت در منطقه از سر گرفته میشود و شرایط به حالت عادی بازمیگردد.
در همین حال، برخی رسانهها از جمله منابع ایرانی گزارش دادهاند پیشنویس توافق شامل بندهایی درباره رفع تدریجی محدودیتها و بازگشایی کامل تنگه هرمز در یک بازه زمانی مشخص است.
بر اساس این گزارشها، موضوع امنیت کشتیرانی و تردد در خلیجفارس نیز یکی از محورهای اصلی توافق میان تهران و واشنگتن عنوان شده است.