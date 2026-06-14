خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نماینده آمریکا: واشنگتن امیدوار است توافق با ایران امروز نهایی شود

نماینده آمریکا: واشنگتن امیدوار است توافق با ایران امروز نهایی شود
کد خبر : 1799010
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده آمریکا در سازمان ملل از احتمال نهایی شدن توافق میان تهران و واشنگتن در روز جاری خبر داد و با ابراز اطمینان نسبت به روند مذاکرات، اعلام کرد دولت آمریکا قصد دارد جزئیات توافق احتمالی را پس از جمع‌بندی نهایی اعلام کند؛ اظهاراتی که در بحبوحه گمانه‌زنی‌ها درباره نزدیک شدن دو طرف به یک تفاهم اولیه مطرح شده است.

 

به گزارش ایلنا، مایک والتز، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، از احتمال نهایی شدن توافق میان تهران و واشنگتن در روز یکشنبه خبر داد و گفت تیم آمریکایی نسبت به دستیابی به نتیجه در مذاکرات جاری اطمینان دارد.

والتز در گفت‌وگو با شبکه ای‌بی‌سی نیوز، با اشاره به ادامه رایزنی‌ها اظهار داشت که اعلام جزئیات و زمان‌بندی نهایی توافق بر عهده کاخ سفید خواهد بود. والتز همچنین مدعی شد که روند مذاکرات با دشواری‌هایی همراه بوده و طرف ایرانی از جمله در زمینه تصمیم‌گیری‌های نهایی با چالش‌هایی مواجه است.

این مقام آمریکایی با تأکید بر عزم دولت دونالد ترامپ برای به سرانجام رساندن مذاکرات افزود که رئیس‌جمهور آمریکا و معاون او، جی‌دی ونس، مصمم هستند روند توافق در سریع‌ترین زمان ممکن نهایی شود.

والتز در بخش دیگری از سخنان خود، هرگونه کاهش تحریم‌ها علیه ایران را منوط به آنچه «پایبندی و عملکرد قابل راستی‌آزمایی» خواند، دانست و مدعی شد سازوکارهایی برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران در نظر گرفته شده است.

او در عین حال تأکید کرد که توافق احتمالی فعلی بیش از آنکه یک توافق جامع و نهایی باشد، در قالب یک تفاهم‌نامه اولیه تعریف می‌شود و بخش قابل توجهی از جزئیات آن در دورهای بعدی مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

نماینده آمریکا همچنین با تکرار مواضع واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای و نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، خواستار توقف غنی‌سازی در سطوح بالا، پایان توانمندی‌های غنی‌سازی و قطع حمایت ایران از گروه‌های مورد نظر آمریکا شد.

وی در ادامه مدعی شد که هرگونه اقدام احتمالی برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز از سوی ایران، از نگاه واشنگتن اقدامی مغایر با حقوق بین‌الملل و غیرقابل پذیرش تلقی خواهد شد.

اظهارات والتز در شرایطی مطرح می‌شود که طی روزهای اخیر گزارش‌هایی از رسانه‌های غربی درباره نزدیک شدن تهران و واشنگتن به یک تفاهم اولیه منتشر شده است؛ گزارش‌هایی که تاکنون با تأیید رسمی و کامل از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران همراه نبوده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی