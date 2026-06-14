نماینده آمریکا: واشنگتن امیدوار است توافق با ایران امروز نهایی شود

به گزارش ایلنا، مایک والتز، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل متحد، از احتمال نهایی شدن توافق میان تهران و واشنگتن در روز یکشنبه خبر داد و گفت تیم آمریکایی نسبت به دستیابی به نتیجه در مذاکرات جاری اطمینان دارد.

والتز در گفت‌وگو با شبکه ای‌بی‌سی نیوز، با اشاره به ادامه رایزنی‌ها اظهار داشت که اعلام جزئیات و زمان‌بندی نهایی توافق بر عهده کاخ سفید خواهد بود. والتز همچنین مدعی شد که روند مذاکرات با دشواری‌هایی همراه بوده و طرف ایرانی از جمله در زمینه تصمیم‌گیری‌های نهایی با چالش‌هایی مواجه است.

این مقام آمریکایی با تأکید بر عزم دولت دونالد ترامپ برای به سرانجام رساندن مذاکرات افزود که رئیس‌جمهور آمریکا و معاون او، جی‌دی ونس، مصمم هستند روند توافق در سریع‌ترین زمان ممکن نهایی شود.

والتز در بخش دیگری از سخنان خود، هرگونه کاهش تحریم‌ها علیه ایران را منوط به آنچه «پایبندی و عملکرد قابل راستی‌آزمایی» خواند، دانست و مدعی شد سازوکارهایی برای نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران در نظر گرفته شده است.

او در عین حال تأکید کرد که توافق احتمالی فعلی بیش از آنکه یک توافق جامع و نهایی باشد، در قالب یک تفاهم‌نامه اولیه تعریف می‌شود و بخش قابل توجهی از جزئیات آن در دورهای بعدی مذاکرات مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

نماینده آمریکا همچنین با تکرار مواضع واشنگتن درباره برنامه هسته‌ای و نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران، خواستار توقف غنی‌سازی در سطوح بالا، پایان توانمندی‌های غنی‌سازی و قطع حمایت ایران از گروه‌های مورد نظر آمریکا شد.

وی در ادامه مدعی شد که هرگونه اقدام احتمالی برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز از سوی ایران، از نگاه واشنگتن اقدامی مغایر با حقوق بین‌الملل و غیرقابل پذیرش تلقی خواهد شد.

اظهارات والتز در شرایطی مطرح می‌شود که طی روزهای اخیر گزارش‌هایی از رسانه‌های غربی درباره نزدیک شدن تهران و واشنگتن به یک تفاهم اولیه منتشر شده است؛ گزارش‌هایی که تاکنون با تأیید رسمی و کامل از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران همراه نبوده است.