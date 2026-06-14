ترامپ: از ایران خواهم خواست تا به حملات اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت پاسخ ندهد
رئیسجمهور آمریکا خواستار عدم واکنش ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی یه ضاحیه جنوبی لبنان شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیسجمهور آمریکا خواستار عدم واکنش ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی یه ضاحیه جنوبی لبنان شد.
ترامپ در گفتوگو با فاکس نیوز گفت: «از ایران خواهم خواست تا به حملات اسرائیل به ضاحیه جنوبی بیروت پاسخ ندهد.»
وی افزود: «اگر توافق امشب امضا شود، فوراً دستور رفع محاصره دریایی ایران را صادر خواهم کرد.»
ترامپ گفت: «امضای توافق با ایران ابتدا به صورت مجازی انجام خواهد شد و سپس مراسم امضای حضوری برگزار میشود که احتمالاً هفته آینده در اروپا صورت گیرد.»