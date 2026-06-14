حمله پهپادی اوکراین به روسیه ۱۰ کشته و زخمی بر جای گذاشت
پس از برخورد پهپادهای اوکراینی به یک ساختمان آپارتمانی در شهر اوریول روسیه، در جنوب مسکو، یک نفر کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شدند.
پس از برخورد پهپادهای اوکراینی به یک ساختمان آپارتمانی در شهر اوریول روسیه، در جنوب مسکو، یک نفر کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شدند.
عکسهایی که توسط فرماندار منطقهای اوریول منتشر شده، پنجرههای منفجر شده و سیاه شده چندین طبقه از یک ساختمان آپارتمانی بلند در این شهر با حدود ۳۰۰ هزار نفر جمعیت را نشان میدهد.
,d گفت که اوضاع تحت کنترل نیروهای اورژانس و انتظامی است و عملیات پاکسازی ادامه دارد.