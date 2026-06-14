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حمله پهپادی اوکراین به روسیه ۱۰ کشته و زخمی بر جای گذاشت

حمله پهپادی اوکراین به روسیه ۱۰ کشته و زخمی بر جای گذاشت
کد خبر : 1798968
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پس از برخورد پهپادهای اوکراینی به یک ساختمان آپارتمانی در شهر اوریول روسیه، در جنوب مسکو، یک نفر کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شدند.

 پس از برخورد پهپادهای اوکراینی به یک ساختمان آپارتمانی در شهر اوریول روسیه، در جنوب مسکو، یک نفر کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شدند.

عکس‌هایی که توسط  فرماندار منطقه‌ای اوریول منتشر شده، پنجره‌های منفجر شده و سیاه شده چندین طبقه از یک ساختمان آپارتمانی بلند در این شهر با حدود ۳۰۰ هزار نفر جمعیت را نشان می‌دهد.

,d گفت که اوضاع تحت کنترل نیروهای اورژانس و انتظامی است و عملیات پاکسازی ادامه دارد.

 

 

 

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