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بین الملل ۲۴ / ۰۳ / ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۷:۲۵

حمله پهپادی اوکراین به روسیه ۱۰ کشته و زخمی بر جای گذاشت

پس از برخورد پهپادهای اوکراینی به یک ساختمان آپارتمانی در شهر اوریول روسیه، در جنوب مسکو، یک نفر کشته و ۹ نفر دیگر زخمی شدند.