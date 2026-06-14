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عملیات پهپادی و موشکی حزب الله علیه مواضع ارتش اسرائیل

عملیات پهپادی و موشکی حزب الله علیه مواضع ارتش اسرائیل
کد خبر : 1798960
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مقاومت اسلامی لبنان با انتشار بیانیه‌هایی از حملات پهپادی و موشکی خود به مواضع نظامیان رژیم صهیونیستی در مرزهای جنوبی لبنان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، ‌حزب الله لبنان اعلام کرد که با یک فروند پهپاد انتحاری، موضع جدید توپخانه ارتش اسرائیل را در منطقه «مزرعه سردا» هدف قرار داده است.

حزب‌الله همچنین در عملیاتی دیگر، تجمعاتی از خودروهای نظامی و نظامیان اسرائیلی را در حومه جنوب غربی شهرک «مجدل زون» هدف حملات موشکی چندمرحله‌ای و رگباری خود قرار داد.

در همین حال، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند:سامانه پدافند هوایی ارتش این رژیم در منطقه «کریات شمونه» فعال شده است در حالی که پیش از فعال شدن پدافند، آژیرهای خطر در این منطقه به صدا در نیامده بودند.

 

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